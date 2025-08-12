В Україні планують підвищити стипендії — Зеленський уточнив, коли це станеться

Президент Володимир Зеленський. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення певних виплат у 2026 році. Йдеться про стипендії для студентів. Очільник держави уточнив, що розглядатимуть варіант підвищення сум для всіх українців, які здобувають освіту, а не тільки окремих категорій.

Про це Зеленський заявив на українському молодіжному форумі ''Молодь Тут!'', передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

До чого готуватися студентам

Зазначається, що Володимир Зеленський обговорив із урядом, зокрема прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченко, можливість підвищити розміри стипендій для всіх студентів вже в наступному році. За уточненням президента, цього давно не робили, хоча потреба існує.

"Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів", — додав Зеленський.

На це завдання буде передбачений відповідний фінансовий ресурс. Водночас президент України не уточнив, на яку суму підвищення чекати студентам закладів вищої освіти.

Скільки отримують студенти у 2025

Існують різні види стипендій. Наприклад, академічна, яку призначають за високі навчальні результати. Розмір залежить від типу закладу:

професійно-технічна освіта — 1 250 грн/міс.;

коледжі та технікуми — 1 510 грн/міс.;

університети — 2 000 грн/міс.

Окремо призначають стипендії Кабінету Міністрів і президентські. Студенти фахової передвищої освіти отримують від 3 020 до 3 320 грн/міс., а закладів вищої освіти — від 4 000 до 4 400 грн/міс.

Також існують соціальні стипендії для представників пільгових категорій. Наприклад, дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування виплачують 4 794 грн/міс. (якщо студенту до 18 років).

Інші пільговики можуть розраховувати на суму від 450 до 1 180 грн/міс. залежно від закладу освіти. Це діти з багатодітних малозабезпечених сімей, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ВПО, особи з інвалідністю, діти учасників бойових дій та ін.

Що таке національна стипендія

Раніше ми розповідали, що колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів про розгляд у Верховній Раді законопроєкту № 10399 щодо запровадження так званих національних стипендій. У разі його схвалення деяким студентам виплачуватимуть підвищені суми — на рівні мінімальної зарплати в Україні.

"Академічна стипендія — близько 2 100 грн. Підвищена стипендія доходить майже до 3 000 грн. Цього недостатньо. І ми розуміємо, що стипендійне забезпечення потребує підвищення… Це буде для наших найсильніших вступників, які матимуть найвищі бали", — зауважив Винницький.

До всього, з 1 вересня 2025 року зростуть розміри академічних стипендій Президента України. Уряд схвалив зміни до постанови, згідно з якими учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти отримуватимуть 6 320 грн, студенти коледжів — 7 600 грн, студенти університетів — 10 000 грн, аспіранти — 23 700 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі студенти можуть отримати виплати від держави у розмірі 17 000 грн і більше. Кошти передбачені молоді, яка здала два предмети НМТ на 150 балів. На суму від 25 000 грн можуть розраховувати студенти зі 170 балами.

Також ми писали, що Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до закладів вищої освіти. Розглядається варіант запровадження зимової вступної кампанії, аби молоді не доводилося чекати рік у разі невдачі влітку.