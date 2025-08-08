Гранти для українців — хто може отримувати від 17 000 грн щороку

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українські абітурієнти, які обрали контрактну форму, можуть розраховувати на гранти для покриття витрат на навчання в університеті. Станом на 2025 рік мінімальна сума фінансового забезпечення від держави становить 17 000 грн.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький на брифінгу в Media Center Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати грант у 2025 році

Експериментальний проєкт фінансової підтримки студентів-контрактників уряд запровадив у 2024 році, продовживши його на поточний рік. Він передбачає надання молоді грантів від 17 000 грн у разі набрання мінімально допустимої кількості балів на національному мультипредметному тесті.

"Якщо абітурієнт отримав 150 і більше балів із двох предметів, але вступив на контракт, він може розраховувати на 17 000 грн компенсації. Якщо він отримав 170 балів з двох предметів — то на 25 000 грн", — констатував Вінницький.

І додав, що це базові суми, які можуть збільшитися шляхом помноження на відповідний коефіцієнт (залежить від важливості обраної спеціальності для відбудови України).

Плюс компенсація І рівня (17 000 грн) поширюється на студентів, які обрали професію з особливою підтримкою від держави. Треба лише набрати від 140 балів із двох предметів НМТ.

"Велика кількість студентів-контрактників отримають кошти, прогнозуємо близько 30 тисяч таких грантів. Більше половини вступників матимуть фінансову підтримку на здобуття своєї освіти — це і держзамовлення, і гранти", — сказав заступник міністра.

Гранти на кон’юнктурні спеціальності

Відшкодування ІІ рівня, тобто 25 000 грн, доступне студентам конкретних спеціальності. Вони не можуть розраховувати на грант І рівня, тобто повинні скласти два предмети НМТ виключно на понад 170 балів, інакше коштів взагалі не отримають. Йдеться про такі галузі знань:

І1 Стоматологія;

B11 Філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

D Бізнес, адміністрування та право;

С1 Економіка та міжнародні економічні відносини;

C3 Міжнародні відносини;

С7 Журналістика;

J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;

J3 Туризм та рекреація.

Зауважимо, компенсацію виплачують щороку протягом всього періоду навчання в університеті на освітній програмі бакалавра. Водночас таке фінансування можливе лише за укладення спеціального договору ЗВО з МОН.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують оновити закон про профосвіту, аби популяризувати робітничі спеціальності з високими зарплатами. Це дозволить молоді швидко почати кар’єру без тривалого навчання в університетах.

Також ми писали, скільки в середньому заробляють директори і завучі в школах. За даними Work.ua, дохід педагогів становить близько 35 000 грн у серпні 2025 року. Водночас такі суми далеко не завжди реальні.