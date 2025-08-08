Гранты для украинцев — кто может получать от 17 000 грн ежегодно

Некоторым украинцам компенсируют от 17 000 грн — кому выплачивают
Украинские абитуриенты, выбравшие контрактную форму, могут рассчитывать на гранты для покрытия расходов на обучение в университете. По состоянию на 2025 год минимальная сумма финансового обеспечения от государства составляет 17 000 грн.
Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий на брифинге в Media Center Ukraine.
Кто может получить грант в 2025 году
Экспериментальный проект финансовой поддержки студентов-контрактников правительство ввело в 2024 году, продлив его на текущий год. Он предусматривает предоставление молодежи грантов от 17 000 грн в случае набора минимально допустимого количества баллов на национальном мультипредметном тесте.
"Если абитуриент получил 150 и более баллов по двум предметам, но поступил на контракт, он может рассчитывать на 17 000 грн компенсации. Если он получил 170 баллов по двум предметам — то на 25 000 грн", — констатировал Винницкий.
И добавил, что это базовые суммы, которые могут увеличиться путем умножения на соответствующий коэффициент (зависит от важности выбранной специальности для восстановления Украины).
Плюс компенсация I уровня (17 000 грн) распространяется на студентов, выбравших профессию с особой поддержкой от государства. Надо только набрать от 140 баллов по двум предметам НМТ.
"Большое количество студентов-контрактников получат деньги, прогнозируем около 30 тысяч таких грантов. Более половины поступающих будут иметь финансовую поддержку на получение образования — это и госзаказ, и гранты", — сказал заместитель министра.
Гранты на конъюнктурные специальности
Возмещение II уровня, то есть 25 000 грн, доступно студентам конкретных специальности. Они не могут рассчитывать на грант І уровня, то есть должны сдать два предмета НМТ исключительно на 170 баллов и выше, иначе средств вообще не получат. Речь идет о таких областях знаний:
- І1 Стоматология;
- B11 Филология (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);
- D Бизнес, администрирование и право;
- С1 Экономика и международные экономические отношения;
- C3 Международные отношения;
- С7 Журналистика;
- J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг;
- J3 Туризм и рекреация.
Отметим, компенсацию выплачивают ежегодно в течение всего периода обучения в университете на образовательной программе бакалавра. Однако такое финансирование возможно только при заключении специального договора ЗВО с МОН.
