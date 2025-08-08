Гранты для украинцев — кто может получать от 17 000 грн ежегодно

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинские абитуриенты, выбравшие контрактную форму, могут рассчитывать на гранты для покрытия расходов на обучение в университете. По состоянию на 2025 год минимальная сумма финансового обеспечения от государства составляет 17 000 грн.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий на брифинге в Media Center Ukraine.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить грант в 2025 году

Экспериментальный проект финансовой поддержки студентов-контрактников правительство ввело в 2024 году, продлив его на текущий год. Он предусматривает предоставление молодежи грантов от 17 000 грн в случае набора минимально допустимого количества баллов на национальном мультипредметном тесте.

"Если абитуриент получил 150 и более баллов по двум предметам, но поступил на контракт, он может рассчитывать на 17 000 грн компенсации. Если он получил 170 баллов по двум предметам — то на 25 000 грн", — констатировал Винницкий.

И добавил, что это базовые суммы, которые могут увеличиться путем умножения на соответствующий коэффициент (зависит от важности выбранной специальности для восстановления Украины).

Плюс компенсация I уровня (17 000 грн) распространяется на студентов, выбравших профессию с особой поддержкой от государства. Надо только набрать от 140 баллов по двум предметам НМТ.

"Большое количество студентов-контрактников получат деньги, прогнозируем около 30 тысяч таких грантов. Более половины поступающих будут иметь финансовую поддержку на получение образования — это и госзаказ, и гранты", — сказал заместитель министра.

Гранты на конъюнктурные специальности

Возмещение II уровня, то есть 25 000 грн, доступно студентам конкретных специальности. Они не могут рассчитывать на грант І уровня, то есть должны сдать два предмета НМТ исключительно на 170 баллов и выше, иначе средств вообще не получат. Речь идет о таких областях знаний:

І1 Стоматология;

B11 Филология (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);

D Бизнес, администрирование и право;

С1 Экономика и международные экономические отношения;

C3 Международные отношения;

С7 Журналистика;

J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг;

J3 Туризм и рекреация.

Отметим, компенсацию выплачивают ежегодно в течение всего периода обучения в университете на образовательной программе бакалавра. Однако такое финансирование возможно только при заключении специального договора ЗВО с МОН.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют обновить закон о профобразовании, чтобы популяризировать рабочие специальности с высокими зарплатами. Это позволит молодежи быстро начать карьеру без длительного обучения в университетах.

Также мы писали, сколько в среднем зарабатывают директора и завучи в школах. По данным Work.ua, доход педагогов составляет около 35 000 грн в августе 2025 года. При этом такие суммы далеко не всегда реальны.