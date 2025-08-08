Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторым украинцам компенсируют от 17 000 грн — кому выплачивают

Некоторым украинцам компенсируют от 17 000 грн — кому выплачивают

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 19:10
Гранты для украинцев — кто может получать от 17 000 грн ежегодно
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинские абитуриенты, выбравшие контрактную форму, могут рассчитывать на гранты для покрытия расходов на обучение в университете. По состоянию на 2025 год минимальная сумма финансового обеспечения от государства составляет 17 000 грн.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий на брифинге в Media Center Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить грант в 2025 году

Экспериментальный проект финансовой поддержки студентов-контрактников правительство ввело в 2024 году, продлив его на текущий год. Он предусматривает предоставление молодежи грантов от 17 000 грн в случае набора минимально допустимого количества баллов на национальном мультипредметном тесте.

"Если абитуриент получил 150 и более баллов по двум предметам, но поступил на контракт, он может рассчитывать на 17 000 грн компенсации. Если он получил 170 баллов по двум предметам — то на 25 000 грн", — констатировал Винницкий.

И добавил, что это базовые суммы, которые могут увеличиться путем умножения на соответствующий коэффициент (зависит от важности выбранной специальности для восстановления Украины).

Плюс компенсация I уровня (17 000 грн) распространяется на студентов, выбравших профессию с особой поддержкой от государства. Надо только набрать от 140 баллов по двум предметам НМТ.

"Большое количество студентов-контрактников получат деньги, прогнозируем около 30 тысяч таких грантов. Более половины поступающих будут иметь финансовую поддержку на получение образования — это и госзаказ, и гранты", — сказал заместитель министра.

Гранты на конъюнктурные специальности

Возмещение II уровня, то есть 25 000 грн, доступно студентам конкретных специальности. Они не могут рассчитывать на грант І уровня, то есть должны сдать два предмета НМТ исключительно на 170 баллов и выше, иначе средств вообще не получат. Речь идет о таких областях знаний:

  • І1 Стоматология;
  • B11 Филология (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);
  • D Бизнес, администрирование и право;
  • С1 Экономика и международные экономические отношения;
  • C3 Международные отношения;
  • С7 Журналистика;
  • J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг;
  • J3 Туризм и рекреация.

Отметим, компенсацию выплачивают ежегодно в течение всего периода обучения в университете на образовательной программе бакалавра. Однако такое финансирование возможно только при заключении специального договора ЗВО с МОН.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют обновить закон о профобразовании, чтобы популяризировать рабочие специальности с высокими зарплатами. Это позволит молодежи быстро начать карьеру без длительного обучения в университетах.

Также мы писали, сколько в среднем зарабатывают директора и завучи в школах. По данным Work.ua, доход педагогов составляет около 35 000 грн в августе 2025 года. При этом такие суммы далеко не всегда реальны.

студенты финансовая помощь учеба Университет гранты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации