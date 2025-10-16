В monobank произошел сбой — что случилось и при чем здесь "лимоны"

Мужчина заходит в monobank. Фото: Новини.LIVE

Украинский банк monobank объявил конкурс в своем приложении, который уже стал вирусным в сети. Главные призы — 1 млн гривен и BMW. Чтобы принять участие, нужно собрать не менее 10 лимонов в приложении.

О том, почему розыгрыш вызвал бешеный ажиотаж у пользователей monobank и как это повлияло на работу приложения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как принять участие в розыгрыше

Основатель банка Олег Гороховский сообщил, что конкурс посвящен достижению 10 миллионов пользователей monobank. В приложении можно найти от 50 до 51 лимона, причем последний — "мифический", и неизвестно, существует ли он на самом деле.

Пользователи, которые соберут 10 лимонов, автоматически становятся участниками розыгрыша 50 iPhone 17 и получают памятный скин. Для детских карточек предусмотрено 1000 банок шоколадных монет. Те, кто соберут 50 лимонов, смогут побороться за 1 000 000 гривен, а если удастся найти 51-й лимон, призом станет BMW 3.

Для маленьких пользователей детских карт 51-й лимон означает поездку в Диснейленд для победителя и четырех друзей. На поиски лимонов отведено всего четыре дня.

Как "поиск лимонов" повлиял на работу мобильного приложения

В сети пользователи активно обсуждают подсказки. Например, один игрок рассказал, что на главном экране телефона нужно нажать и удерживать иконку monobank, после чего появляется кнопка для сбора лимона.

В сети пользователи делятся, сколько лимонов им удалось найти, создают списки и "чек-листы" для поиска. Из-за большого интереса приложение временно работало с перебоями.

