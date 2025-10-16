Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:30
Оновлено: 16:05
У monobank стався збій — що трапилось та до чого тут “лимони”
Чоловік заходить у monobank. Фото: Новини.LIVE

Український банк monobank оголосив конкурс у своєму додатку, який вже став вірусним у мережі. Головні призи — 1 млн гривень і BMW. Щоб взяти участь, потрібно зібрати щонайменше 10 лимонів у додатку.

Про те, чому розіграш викликав шалений ажіотаж у користувачів monobank та як це вплинуло на роботу застосунку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як взяти участь у розіграші

Засновник банку Олег Гороховський повідомив, що конкурс присвячений досягненню 10 мільйонів користувачів monobank. У додатку можна знайти від 50 до 51 лимона, причому останній — "міфічний", і невідомо, чи існує він насправді. 

Користувачі, які зберуть 10 лимонів, автоматично стають учасниками розіграшу 50 iPhone 17 і отримують пам’ятний скін. Для дитячих карток передбачено 1000 банок шоколадних монет. Ті, хто зберуть 50 лимонів, зможуть поборотися за 1 000 000 гривень, а якщо вдасться знайти 51-й лимон, призом стане BMW 3. 

Для маленьких користувачів дитячих карток 51-й лимон означає поїздку до Діснейленду для переможця та чотирьох друзів. На пошуки лимонів відведено лише чотири дні.

Як "пошук лимонів" вплинув на роботу мобільного застосунку 

У мережі користувачі активно обговорюють підказки. Наприклад, один гравець розповів, що на головному екрані телефону потрібно натиснути та утримувати іконку monobank, після чого з’являється кнопка для збору лимона.

У мережі користувачі діляться, скільки лимонів їм вдалося знайти, створюють списки та "чек-листи" для пошуку. Через великий інтерес додаток тимчасово працював із перебоями. 

Раніше ми писали, що ПУМБ, як і інші українські банки, має право припиняти обслуговування банківських карток. Якщо це відбувається без попередження, у клієнтів виникає питання про доступ до коштів на рахунку.

Також ми розповідали, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України блекаути стали звичною проблемою. У таких умовах наявність готівки — не лише питання зручності, а й фінансової безпеки, адже банкомати та термінали можуть не працювати.

додаток Олег Гороховський Монобанк конкурс банк
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
