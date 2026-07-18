Заверение завещания: 2 ситуации, когда обязательно нужны свидетели

Люди у нотариуса, завещание. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Завещание определяет, кому после смерти человека перейдет его имущество, поэтому закон устанавливает четкие правила его оформления. Хотя в большинстве случаев документ заверяет нотариус без посторонних лиц, иногда присутствие свидетелей является обязательным. Несоблюдение этого требования может стать причиной судебных споров между наследниками.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Когда для завещания нужны свидетели

Согласно Гражданскому кодексу Украины, завещание является личным распоряжением человека на случай смерти. Его нельзя составить через представителя, а сам документ должен быть оформлен в письменной форме, подписан завещателем и заверен нотариусом или другим уполномоченным лицом.

В большинстве случаев свидетели не требуются. Однако закон предусматривает две ситуации, когда без них заверить завещание нельзя:

Если из-за состояния здоровья или физических недостатков завещатель не может самостоятельно прочитать текст документа. Если завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

В обоих случаях должны присутствовать не менее двух свидетелей.

Кто может удостоверить завещание вместо нотариуса

Если обратиться к нотариусу невозможно, закон разрешает удостоверять завещание другим должностным лицам. В частности, таким правом обладают:

главный или дежурный врач больницы или госпиталя;

директор или главный врач дома престарелых или лицам с инвалидностью;

капитан морского или речного судна;

начальник экспедиции;

командир воинской части;

начальник учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора.

Именно в таких ситуациях участие двух свидетелей является обязательным, ведь они подтверждают, что завещатель выразил свою волю добровольно.

Кто не может быть свидетелем

Закон предъявляет требования и к самим свидетелям. Ими могут быть только совершеннолетние дееспособные лица.

В то же время свидетелями не имеют права быть:

нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

наследники, указанные в документе;

члены семьи и близкие родственники таких наследников;

лица, которые не могут прочитать или собственноручно подписать документ.

Такие ограничения призваны избежать конфликта интересов и обеспечить достоверность последней воли завещателя.

Какие обязанности имеют свидетели

Присутствие свидетелей не является формальностью. Они должны ознакомиться с содержанием завещания, прочитать его вслух и поставить свои подписи.

Кроме того, в документ вносятся их личные данные, в частности фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

В случае возникновения спора именно этих людей могут вызвать в суд, чтобы подтвердить обстоятельства удостоверения завещания.

В то же время участие лица, которое по закону не могло быть свидетелем, не означает автоматической недействительности завещания. Окончательное решение принимает суд, оценивая, повлияло ли такое нарушение на свободное волеизъявление завещателя.

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