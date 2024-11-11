Вакансии в "Авроре" — какие зарплаты и предложения для украинцев

Мультимаркет "Аврора". Фото: Официальный сайт "Аврора"

Мультимаркет "Аврора" стал известен каждому украинцу. В сети этих магазинов можно найти все что угодно для дома по выгодным ценам. Компания сейчас занимается активным поиском людей, поэтому публикует вакансии для специалистов с различными умениями и навыками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вакансии предлагает мультимаркет кандидатам.

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Сеть магазинов "Аврора" насчитывает более 1 400 точек по всей стране. Что очень важно, компания предлагает сотрудникам бронирование от мобилизации.

На официальном сайте "Авроры" размещен список актуальных вакансий. Среди них:

Диспетчер автотранспорта (ночной) — 23 000 грн.

Дизайнер — 20 000-23 000 грн.

Заместитель администратора — 12 000-14 000 грн.

Администратор в магазин — 13 000-13 500 грн.

Продавец-консультант — 9 700-11 000 грн.

Менеджер по маркетинговым активностям — 23 000-25 000 грн.

Аналитик СБ — от 25 000 грн.

Заместитель администратора — 13 500-16 500 грн.

Продавец-консультант — 10 900-13 300 грн.

Оператор автоматического паллетообматывателя — 13 000-14 000 грн.

Менеджер по клинингу — 22 000 грн.

Водитель/водитель погрузчика — 25 000-26 000 грн.

Учетчик записей бухгалтерских данных — 17 000 грн.

C#/.Net Developer — 40 000 грн + премии.

Front-end React Developer — от 30 000 грн.

QA Engineer — от 23 000 грн.

Заместитель администратора в магазин — 14 500-17 000 грн.

Продавец-консультант в новый магазин — 14 000-16 000 грн.

Компания предлагает:

официальное трудоустройство;

возможность карьерного развития;

налоговую и юридическую поддержку;

скидки 15% на покупки товаров в сети;

подарки для новорожденных;

изучение английского языка;

внешние образовательные платформы с полной или частичной компенсацией обучения.

Команда мультимаркета "Аврора" уже насчитывает более 13 тысяч сотрудников и занимается активным поиском новых людей. Большое разнообразие вакансий позволит найти работу по своим интересам и навыкам.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выплате ежемесячной компенсации учителям. С 1 января следующего года дополнительные выплаты учителям возрастут.

Также мы писали, что на Едином портале вакансий Государственная служба занятости обновила список предложений. В частности, в ноябре многие компании приглашают украинцев на официальную работу с заработной платой от 40 тыс. гривен.