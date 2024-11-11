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Зарплаты до 40 000 грн — какие вакансии предлагают в "Авроре"

11 ноября 2024 14:30
Владимир Мололкин - редактор
Вакансии в "Авроре" — какие зарплаты и предложения для украинцев
Мультимаркет "Аврора". Фото: Официальный сайт "Аврора"
Владимир Мололкин - редактор

Мультимаркет "Аврора" стал известен каждому украинцу. В сети этих магазинов можно найти все что угодно для дома по выгодным ценам. Компания сейчас занимается активным поиском людей, поэтому публикует вакансии для специалистов с различными умениями и навыками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вакансии предлагает мультимаркет кандидатам.

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Сеть магазинов "Аврора" насчитывает более 1 400 точек по всей стране. Что очень важно, компания предлагает сотрудникам бронирование от мобилизации.

На официальном сайте "Авроры" размещен список актуальных вакансий. Среди них:

  • Диспетчер автотранспорта (ночной) — 23 000 грн.
  • Дизайнер — 20 000-23 000 грн.
  • Заместитель администратора — 12 000-14 000 грн.
  • Администратор в магазин — 13 000-13 500 грн.
  • Продавец-консультант — 9 700-11 000 грн.
  • Менеджер по маркетинговым активностям — 23 000-25 000 грн.
  • Аналитик СБ — от 25 000 грн.
  • Заместитель администратора — 13 500-16 500 грн.
  • Продавец-консультант — 10 900-13 300 грн.
  • Оператор автоматического паллетообматывателя — 13 000-14 000 грн.
  • Менеджер по клинингу — 22 000 грн.
  • Водитель/водитель погрузчика — 25 000-26 000 грн.
  • Учетчик записей бухгалтерских данных — 17 000 грн.
  • C#/.Net Developer — 40 000 грн + премии.
  • Front-end React Developer — от 30 000 грн.
  • QA Engineer — от 23 000 грн.
  • Заместитель администратора в магазин — 14 500-17 000 грн.
  • Продавец-консультант в новый магазин — 14 000-16 000 грн.

Компания предлагает:

  • официальное трудоустройство;
  • возможность карьерного развития;
  • налоговую и юридическую поддержку;
  • скидки 15% на покупки товаров в сети;
  • подарки для новорожденных;
  • изучение английского языка;
  • внешние образовательные платформы с полной или частичной компенсацией обучения.

Команда мультимаркета "Аврора" уже насчитывает более 13 тысяч сотрудников и занимается активным поиском новых людей. Большое разнообразие вакансий позволит найти работу по своим интересам и навыкам.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выплате ежемесячной компенсации учителям. С 1 января следующего года дополнительные выплаты учителям возрастут.

Также мы писали, что на Едином портале вакансий Государственная служба занятости обновила список предложений. В частности, в ноябре многие компании приглашают украинцев на официальную работу с заработной платой от 40 тыс. гривен.

вакансии зарплаты магазины рынок труда работа

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