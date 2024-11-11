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Зарплати до 40 000 грн — які вакансії пропонують в "Аврорі"

11 листопада 2024 14:30
Володимир Мололкін - редактор
Вакансії в "Аврорі" — які зарплати та пропозиції для українців
Мультимаркет "Аврора". Фото: Офіційний сайт "Аврора"
Володимир Мололкін - редактор

Мультимаркет "Аврора" став відомий кожному українцеві. В мережі цих магазинів можна знайти все що завгодно для дому за вигідними цінами. Компанія зараз займається активним пошуком людей, тому публікує вакансії для фахівців з різними вміннями та навичками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вакансії пропонує мультимаркет кандидатам.

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Мережа магазинів "Аврора" налічує понад 1 400 точок по всій країні. Що вкрай важливо, компанія пропонує співробітникам бронювання від мобілізації.

На офіційному сайті "Аврори" розміщено перелік актуальних вакансій. Серед них:

  • Диспетчер автотранспорту (нічний) — 23 000 грн.
  • Дизайнерка/дизайнер — 20 000-23 000 грн.
  • Заступник адміністратора — 12 000-14 000 грн.
  • Адміністратор в магазин — 13 000-13 500 грн.
  • Продавець-консультант — 9 700-11 000 грн.
  • Менеджерка/менеджер з маркетингових активностей — 23 000-25 000 грн.
  • Аналітикиня/аналітик СБ — від 25 000 грн.
  • Продавець-консультант — 12 500-15 500 грн.
  • Заступник адміністратора — 13 500-16 500 грн.
  • Оператор автоматичного палетообмотувача — 13 000-14 000 грн.
  • Менеджер з клінінгу — 22 000 грн.
  • Водій/водійка навантажувача — 25 000-26 000 грн.
  • Обліковиця/обліковець з реєстрації бухгалтерських даних — 17 000 грн.
  • C#/.Net Developer — 40 000 грн + премії.
  • Front-end React Developer — від 30 000 грн.
  • QA Engineer — від 23 000 грн.
  • Заступник адміністратора в магазин — 14 500-17 000 грн.
  • Продавець-консультант в новий магазин — 14 000-16 000 грн.

Компанія пропонує:

  • офіційне працевлаштування;
  • можливість кар'єрного розвитку;
  • податкову та юридичну підтримку;
  • знижки 15% на купівлю товарів в мережі;
  • подарунки для новонароджених;
  • вивчення англійської мови;
  • зовнішні освітні платформи з повною або частковою компенсацією навчання.

Команда мультимаркета "Аврора" вже налічує понад 13 000 співробітників і займається активним пошуком нових людей.  Велика різноманітність вакансій дозволить знайти роботу за своїми інтересами та навичками.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виплату щомісячної компенсації вчителям. З 1 січня наступного року додаткові виплати вчителям зростуть.

Також ми писали, що на Єдиному порталі вакансій Державна служба зайнятості оновила перелік пропозицій. Зокрема, у листопаді багато компаній запрошують українців на офіційну роботу із заробітною платою від 40 тис. гривень.

вакансії зарплати магазини ринок праці робота

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