Кэнди Суперстар стала лучшим блогером – кто это и чего достигла

Украинские гривны. Фото: УНИАН

В Украине выбрали лучшего блогера по версии Forbes. Им стала 25-летняя Кэнди Суперстар, которая зарабатывает миллионы гривен благодаря деятельности в социальных сетях. А недавно девушка даже установила национальный рекорд.

Об этом говорится в свежем выпуске Forbes Ukraine.

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Кто такая Кэнди Суперстар

Издание выбрало молодую украинку как лучшего блогера 2024 года. По информации Forbes, Кэнди смогла построить настоящую бизнес-машину, которая приносит ориентировочно 23 млн гривен дохода ежегодно. Конечно, на выбор редакции повлиял не только размер заработка инфлюенсера, а также ее узнаваемость в сети Интернет.

Блогер Кэнди Суперстар. Фото:

candy__superstar/Instagram

Известно, что на Кэнди Суперстар подписалось 12 миллионов пользователей: по 5,6 миллиона человек — в YouTube и TikTok, плюс еще 1,7 миллиона — в Instagram. Учитывая популярность, рекламные интеграции стоят очень дорого. Чтобы заказать рекламу своего продукта или бренда, нужно заплатить от 2,4 до 24 тысяч долларов.

Девушка отреагировала на первое место в рейтинге Forbes в собственном Instagram-блоге:

"Год только начался, а уже такое достижение. Когда мне написали из редакции Форбс, что хотят взять несколько комментариев — я уже прыгала к потолку как сумасшедшая. Но тогда даже не догадывалась, что это не просто интервью. И тут выходит журнал, мне начинают все звонить, писать … Номер 1 блогер в Украине! Это реально трудно осознать", — написала Кэнди Суперстар.

Пост в Instagram блогера Кэнди Суперстар. Фото: скриншот

Кстати, в сентябре 2024 года украинка установила национальный рекорд: собрала 350 миллионов просмотров на одном из видео в YouTube и более 5 миллиардов суммарно.

Напомним, блогер Екатерина Остапчук часто рассказывает подписчикам в социальных сетях подробности семейной жизни с телеведущим Владимиром Остапчуком. 24-летняя инфлюенсер, которая недавно родила сына, поделилась информацией, как распределяются обязанности в семье.

Также мы писали, что блогер Богдан Беспалов рассказал об известном продюсере Потапе, который якобы планирует вернуться в Украину. Он долгое время живет за границей (выехал в начале полномасштабной войны), а теперь ищет деньги на пиар-кампанию по "отбеливанию" репутации.