Бєлєнь, Мойсеєнко, Юзьвак – що не рекламують учасниці "Холостяка-13"

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь. Фото: скриншот/YouTube

Популярний проєкт "Холостяк" допоміг багатьом учасницям просунути власний бренд і розкрутити сторінки в соціальних мережах. Дівчата стали впізнаваними та збільшили кількість підписників, завдяки чому можуть отримувати пропозиції щодо реклами. Але блогерки погоджуються співпрацювати не з усіма брендами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку рекламу не хочуть брати учасниці "Холостяка".

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Блогерки, які активно ведуть сторінки в Instagram та піклуються про свою аудиторію, зазвичай не погоджуються на сумнівні пропозиції щодо реклами. Вони відмовляють у співпраці брендам, які продають неналежні товари чи недобросовісно ведуть бізнес. Наприклад, про свої рекламні табу розповіла продюсерка освітніх проєктів Аліна Мойсеєнко.

Дівчині небайдужа власна репутація, тож вона оминає стороною рекламу:

магазинів без відгуків;

копій відомих брендів;

казино;

фінансових пірамід, ставок, криптовалюти;

ліків;

сигарет.

Учасниця "Холостяка-13" Аліна Мойсеєнко. Фото: Instagram

Тату-майстриня Вікторія Клочко теж розуміє власну відповідальність за інформацію, яку виголошує підписникам у блозі. Тому не погоджується співпрацювати з Instagram-сторінками без відгуків і некрасиво оформленими онлайн-магазинами.

Учасниця "Холостяка-13" Вікторія Клочко. Фото: Instagram

Фіналістка "Холостяка-13" Анастасія Юзьвак не розглядає для реклами у блозі:

казино, ставки, ігри, криптовалюту;

алкоголь, тютюн, фармацевтичні засоби;

ворожіння, тарологію, астрологію, матрицю долі;

підозрілі заробітки;

копії техніки, одягу;

погано оформлені комерційні акаунти.

Учасниця "Холостяка-13" Анастасія Юзьвак. Фото: Instagram

SMM-менеджерка Ксенія Щербач має схожий підхід до рекламних табу. Дівчина відмовляється просувати на власній сторінці косметику без сертифікатів якості та відповідності, будь-які фінансові піраміди та мережевий бізнес, політичну агітацію, ставки, казино, заробіток в Інтернеті, пристрої для паління, бади та інші лікувальні засоби.

Учасниця "Холостяка-13" Ксенія Щербач. Фото: Instagram

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь дотримується аналогічної доктрини. Вона не рекламує копії брендів, казино, криптовалюту, ставки, фінансові піраміди, лікарські засоби, сигарети та онлайн-магазини без відгуків.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь. Фото: Instagram

Нагадаємо, учасниця проєкту "Холостяк" опублікувала чутливе фото з маленькою ніжкою новонародженого сина. Яна Станішевська поділилася із шанувальниками радісною новиною, що вперше стала мамою.

Також ми писали, що переможниця першого сезону проєкту "Холостяк" Олександра Шульгіна розповіла шанувальникам болісну новину. Через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі будинок, в якому мешкали старші діти її чоловіка, зруйновано.