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Реклама у участниц "Холостяка-13" — с кем не работают блогеры

13 января 2025 17:10
Елизавета Супивская - редактор
Белень, Моисеенко, Юзьвак – что не рекламируют участницы "Холостяка-13"
Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень. Фото: скриншот/YouTube
Елизавета Супивская - редактор

Популярный проект "Холостяк" помог многим участницам продвинуть собственный бренд и раскрутить страницы в социальных сетях. Девушки стали узнаваемыми и увеличили количество подписчиков, благодаря чему могут получать предложения по рекламе. Но блогеры соглашаются сотрудничать не со всеми брендами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую рекламу не хотят брать участницы "Холостяка".

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Блогеры, которые активно ведут страницы в Instagram и заботятся о своей аудитории, обычно не соглашаются на сомнительные предложения по рекламе. Они отказывают в сотрудничестве брендам, которые продают ненадлежащие товары или недобросовестно ведут бизнес. Например, о своих рекламных табу рассказала продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко.

Девушке небезразлична собственная репутация, поэтому она обходит стороной рекламу:

  • магазинов без отзывов;
  • копий известных брендов;
  • казино;
  • финансовых пирамид, ставок, криптовалют;
  • лекарств;
  • сигарет.

 

Алина Моисеенко
Участница "Холостяка-13" Алина Моисеенко. Фото: Instagram

Тату-мастер Виктория Клочко тоже понимает собственную ответственность за информацию, которую дает подписчикам в блоге. Поэтому не соглашается сотрудничать с Instagram-страницами без отзывов и некрасиво оформленными онлайн-магазинами.

 

Вікторія Клочко
Участница "Холостяка-13" Виктория Клочко. Фото: Instagram

Финалистка "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак не рассматривает для рекламы в блоге:

  • казино, ставки, игры, криптовалюту;
  • алкоголь, табак, фармацевтические средства;
  • гадания, тарологию, астрологию, матрицу судьбы;
  • подозрительные заработки;
  • копии техники, одежды;
  • плохо оформленные коммерческие аккаунты.

 

Анастасия Юзьвак
Участница "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак. Фото: Instagram

SMM-менеджер Ксения Щербач имеет похожий подход к рекламным табу. Девушка отказывается продвигать на личной странице косметику без сертификатов качества и соответствия, любые финансовые пирамиды и сетевой бизнес, политическую агитацию, ставки, казино, заработок в Интернете, устройства для курения, бады и другие лечебные средства.

 

Ксения Щербач
Участница "Холостяка-13" Ксения Щербач. Фото: Instagram

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень придерживается аналогичной доктрины. Она не рекламирует копии брендов, казино, криптовалюту, ставки, финансовые пирамиды, лекарственные средства, сигареты и онлайн-магазины без отзывов.

 

Инна Белень
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень. Фото: Instagram

Напомним, участница проекта "Холостяк" опубликовала чувствительное фото с маленькой ножкой новорожденного сына. Яна Станишевская поделилась с поклонниками радостной новостью, что впервые стала мамой.

Также мы писали, что победительница первого сезона проекта "Холостяк" Александра Шульгина рассказала поклонникам болезненную новость. Из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе дом, в котором жили старшие дети ее мужа, разрушен.

шоу Холостяк блогеры Instagram реклама деньги

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