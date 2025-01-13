Белень, Моисеенко, Юзьвак – что не рекламируют участницы "Холостяка-13"

Реклама у участниц "Холостяка-13" — с кем не работают блогеры
Популярный проект "Холостяк" помог многим участницам продвинуть собственный бренд и раскрутить страницы в социальных сетях. Девушки стали узнаваемыми и увеличили количество подписчиков, благодаря чему могут получать предложения по рекламе. Но блогеры соглашаются сотрудничать не со всеми брендами.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую рекламу не хотят брать участницы "Холостяка".
Что не рекламируют "холостячки"
Блогеры, которые активно ведут страницы в Instagram и заботятся о своей аудитории, обычно не соглашаются на сомнительные предложения по рекламе. Они отказывают в сотрудничестве брендам, которые продают ненадлежащие товары или недобросовестно ведут бизнес. Например, о своих рекламных табу рассказала продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко.
Девушке небезразлична собственная репутация, поэтому она обходит стороной рекламу:
- магазинов без отзывов;
- копий известных брендов;
- казино;
- финансовых пирамид, ставок, криптовалют;
- лекарств;
- сигарет.
Тату-мастер Виктория Клочко тоже понимает собственную ответственность за информацию, которую дает подписчикам в блоге. Поэтому не соглашается сотрудничать с Instagram-страницами без отзывов и некрасиво оформленными онлайн-магазинами.
Финалистка "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак не рассматривает для рекламы в блоге:
- казино, ставки, игры, криптовалюту;
- алкоголь, табак, фармацевтические средства;
- гадания, тарологию, астрологию, матрицу судьбы;
- подозрительные заработки;
- копии техники, одежды;
- плохо оформленные коммерческие аккаунты.
SMM-менеджер Ксения Щербач имеет похожий подход к рекламным табу. Девушка отказывается продвигать на личной странице косметику без сертификатов качества и соответствия, любые финансовые пирамиды и сетевой бизнес, политическую агитацию, ставки, казино, заработок в Интернете, устройства для курения, бады и другие лечебные средства.
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень придерживается аналогичной доктрины. Она не рекламирует копии брендов, казино, криптовалюту, ставки, финансовые пирамиды, лекарственные средства, сигареты и онлайн-магазины без отзывов.
Напомним, участница проекта "Холостяк" опубликовала чувствительное фото с маленькой ножкой новорожденного сына. Яна Станишевская поделилась с поклонниками радостной новостью, что впервые стала мамой.
Также мы писали, что победительница первого сезона проекта "Холостяк" Александра Шульгина рассказала поклонникам болезненную новость. Из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе дом, в котором жили старшие дети ее мужа, разрушен.
Читайте Новини.LIVE!