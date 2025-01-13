Белень, Моисеенко, Юзьвак – что не рекламируют участницы "Холостяка-13"

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень. Фото: скриншот/YouTube

Популярный проект "Холостяк" помог многим участницам продвинуть собственный бренд и раскрутить страницы в социальных сетях. Девушки стали узнаваемыми и увеличили количество подписчиков, благодаря чему могут получать предложения по рекламе. Но блогеры соглашаются сотрудничать не со всеми брендами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую рекламу не хотят брать участницы "Холостяка".

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Блогеры, которые активно ведут страницы в Instagram и заботятся о своей аудитории, обычно не соглашаются на сомнительные предложения по рекламе. Они отказывают в сотрудничестве брендам, которые продают ненадлежащие товары или недобросовестно ведут бизнес. Например, о своих рекламных табу рассказала продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко.

Девушке небезразлична собственная репутация, поэтому она обходит стороной рекламу:

магазинов без отзывов;

копий известных брендов;

казино;

финансовых пирамид, ставок, криптовалют;

лекарств;

сигарет.

Участница "Холостяка-13" Алина Моисеенко. Фото: Instagram

Тату-мастер Виктория Клочко тоже понимает собственную ответственность за информацию, которую дает подписчикам в блоге. Поэтому не соглашается сотрудничать с Instagram-страницами без отзывов и некрасиво оформленными онлайн-магазинами.

Участница "Холостяка-13" Виктория Клочко. Фото: Instagram

Финалистка "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак не рассматривает для рекламы в блоге:

казино, ставки, игры, криптовалюту;

алкоголь, табак, фармацевтические средства;

гадания, тарологию, астрологию, матрицу судьбы;

подозрительные заработки;

копии техники, одежды;

плохо оформленные коммерческие аккаунты.

Участница "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак. Фото: Instagram

SMM-менеджер Ксения Щербач имеет похожий подход к рекламным табу. Девушка отказывается продвигать на личной странице косметику без сертификатов качества и соответствия, любые финансовые пирамиды и сетевой бизнес, политическую агитацию, ставки, казино, заработок в Интернете, устройства для курения, бады и другие лечебные средства.

Участница "Холостяка-13" Ксения Щербач. Фото: Instagram

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень придерживается аналогичной доктрины. Она не рекламирует копии брендов, казино, криптовалюту, ставки, финансовые пирамиды, лекарственные средства, сигареты и онлайн-магазины без отзывов.

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень. Фото: Instagram

Напомним, участница проекта "Холостяк" опубликовала чувствительное фото с маленькой ножкой новорожденного сына. Яна Станишевская поделилась с поклонниками радостной новостью, что впервые стала мамой.

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