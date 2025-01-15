Кенді Суперстар стала найкращою блогеркою – хто це і чого досягла

Українські гривні. Фото: УНІАН

В Україні обрали найкращу блогерку за версією Forbes. Нею стала 25-річна Кенді Суперстар, яка заробляє мільйони гривень завдяки діяльності у соціальних мережах. А нещодавно дівчина навіть встановила національний рекорд.

Про це йдеться у свіжому випуску Forbes Ukraine.

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Хто така Кенді Суперстар

Видання обрало молоду українку як найкращу блогерку 2024 року. За інформацією Forbes, Кенді змогла побудувати справжню бізнес-машину, яка приносить орієнтовно 23 млн гривень доходу щороку. Звісно, на вибір редакції вплинув не лише розмір заробітку інфлюенсерки, а також її впізнаваність в мережі Інтернет.

Блогерка Кенді Суперстар. Фото:

candy__superstar/Instagram

Відомо, що на Кенді Суперстар підписалося 12 мільйонів користувачів: по 5,6 мільйона людей — у YouTube і TikTok, плюс ще 1,7 мільйона в Instagram. З огляду на популярність, рекламні інтеграції коштують дуже дорого. Щоб замовити рекламу свого продукту чи бренду, потрібно заплатити від 2,4 до 24 тисяч доларів.

Дівчина відреагувала на перше місце в рейтингу Forbes у власному Instagram-блозі:

"Рік тільки почався, а вже таке досягнення. Коли мені написали з редакції Форбс, що хочуть взяти декілька коментарів — я вже стрибала до стелі як навіжена. Але тоді навіть не здогадувалась, що це не просто інтерв’ю. І тут виходить журнал, мені починають всі дзвонити, писати… Номер 1 блогер в Україні! Це реально важко усвідомити", — написала Кенді Суперстар.

Пост в Instagram блогерки Кенді Суперстар. Фото: скриншот

До речі, у вересні 2024 року українка встановила національний рекорд: зібрала 350 мільйонів переглядів на одному з відео в YouTube і понад 5 мільярдів сумарно.

Нагадаємо, блогерка Катерина Остапчук часто розповідає підписникам у соціальних мережах подробиці сімейного життя з телеведучим Володимиром Остапчуком. 24-річна інфлюєнсерка, яка нещодавно народила сина, поділилася інформацією, як розподіляються обов’язки в родині.

Також ми писали, що блогер Богдан Беспалов розповів про відомого продюсера Потапа, який нібито планує повернутися в Україну. Він довгий час живе за кордоном (виїхав на початку повномасштабної війни), а тепер шукає кошти на піар-кампанію з "відбілювання" репутації.