Судья, служивший в советской армии – кто получает огромную пенсию в Украине

Гривны разных номиналов в руке. Фото: Unsplash

Бывший председатель Верховного суда получает одну из самых больших пенсий в Украине, точнее — пожизненное денежное содержание. Он добился, чтобы Пенсионный фонд учел при вычислении суммы службу в советской армии и стаж работы в районной прокуратуре.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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В 2024 году председатель Верховного суда в отставке Ярослав Романюк повысил себе пожизненное денежное содержание до 344 000 грн. Согласно декларации за 2023 год, тогда его выплата составляла 244 700 грн. Возникает вопрос, как удалось увеличить пенсию на 100 000 грн и законны ли такие бюджетные расходы.

Анализируя реестр судебных решений, удалось выяснить, что Романюк требовал перерасчета пенсии, поскольку считал, что годовая сумма 2 937 000 грн нарушает его права. Сначала ПФУ включил в вычисление денежного содержания 22 года страхового стажа в должности судьи. Но истец захотел увеличить этот показатель за счет:

периода срочной военной службы в советской армии;

половины срока обучения в университете;

работы в прокуратуре Буского района Львовской области на должностях помощника прокурора, старшего помощника и следователя прокуратуры.

В 2024-м судья Киевского административного окружного суда Ирина Колесникова удовлетворила иск Ярослава Романюка и обязала Пенсионный фонд учесть все дополнительные периоды. Так его стаж увеличился до 33 лет, а процент вознаграждения — с 54% до 76%. Это позволило обеспечить пенсию в размере 344 000 грн в месяц.

Как исчисляют пенсии судей

Этот случай не единичный. В Украине существует огромная пропасть между пенсиями рядовых граждан, которые имеют право максимум на 30% от зарплаты, и судей, кому закон позволяет устанавливать пожизненное денежное содержание в размере до 90% от дохода. Поэтому бывший председатель Верховного суда лишь воспользовался законодательной возможностью.

Чтобы добиться справедливости в распределении государственных средств, необходимо осуществить масштабное реформирование пенсионной системы. Сейчас граждане платят 22% единого социального взноса со своих зарплат, но для отдельных категорий пенсионеров действуют особые условия.

Как известно, самую большую выплату по состоянию на 2025 год получает председатель Конституционного Суда Украины в отставке Наталья Шаптала. Ежемесячная выплата находится на уровне 390 000 грн.

Напомним, в марте 2025 года состоится запланированная индексация пенсионных выплат. То есть денежное обеспечение украинцев увеличится. По данным ПФУ, показатель средней зарплаты, по которому рассчитывают размер будущей индексации, в 2024 году составил 17,486,60 грн.

Также мы писали, что большинство украинцев имеют право на пенсию в размере до 30% от зарплаты. Но выплаты судей местных, апелляционных судов и Верховного суда могут достигать 50% от заработка и более.