Найбагатший пенсіонер в Україні – скільки отримує Сергій Ківалов

Українські гривні. Фото: НБУ/Flickr

Традиційно максимальні пенсії, а точніше — довічне грошове утримання — мають судді у відставці. Але колишньому народному депутату з "Партії регіонів" вдалося за допомогою певних маніпуляцій домогтися виплати в розмірі майже 246 000 грн. Хоча кілька років тому Пенсійний фонд виплачував лише 14 000 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Хто став найбагатшим пенсіонером

Аномальну щомісячну виплату отримує Сергій Ківалов. Колишній нардеп нині працює президентом Міжнародного гуманітарного університету в Одесі, засновником якого є компанія з Багамських Островів "Голден Гейт Бай Лімітед". Поки середня пенсія в Україні становить близько 3 000 грн, Ківалову нараховують 245 990 грн і 46 копійок. У рік це майже 3 млн гривень.

На подібні суми можуть розрахувати виключно судді КСУ, Верховного суду, голови апеляційних судів, але аж ніяк не народні депутати у відставці. Станом на 2020 рік Ківалов отримував 14 000 грн пенсії, але звернувся в Головне управління ПФУ з вимогою зробити перерахунок.

Сергій Ківалов отримує пенсію в розмірі 245 990 грн. Фото: Національна академія правових наук України

Чоловік посилався на стару норму закону "Про статус народного депутата", яка дозволяла затверджувати пенсію в розмірі до 90% зарплати працюючого парламентаря. Але в новій редакції спеціальні виплати скасували, тож нині нардепи виходять на відпочинок за загальними правилами, як і звичайні українці.

"Пенсійний фонд у перерахунку відмовив. Однак Ківалов наполягав: він давно (з 2014-го) вийшов на пенсію, тож має право вимагати застосовувати до нього "стару" норму закону. Тож колишній нардеп пішов в Одеський окружний адміністративний суд, щоб оскаржити рішення", — йдеться в розслідуванні.

Як вдалося вибороти гігантську пенсію

Згідно з матеріалами справи, заявник надав довідку про зарплату народного депутата-голови комітету в розмірі 44 100 грн, а також довідку з Міжнародного гуманітарного університету. Він вимагав урахувати всі доходи для визначення розміру пенсії. І для максимального результату самостійно підняв собі виплату в закладі освіти з 84 700 грн до 442 700 грн.

Така маніпуляція призвела до появи найбагатшого пенсіонера. Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко ухвалив позитивне рішення і зобов’язав ПФУ здійснити перерахунок фінансового забезпечення Сергія Ківалова. З урахуванням обох статей доходів — як нардепа і президента університету — пенсію підвищили у 17 разів.

Нагадаємо, щоб отримувати пенсію в розмірі 25 000 грн на місяць, треба мати достатньо страхового стажу — мінімум 32 роки. Плюс враховується офіційна зарплата протягом вказаного періоду. Необхідно отримувати близько 75 000 грн доходу, аби розраховувати на значне пенсійне забезпечення.

Також ми писали, чи можуть пенсіонери змінити дату виплати грошового забезпечення. Традиційно кошти нараховують з 4 по 25 число кожного місяця. Дати прив’язані до місця проживання людини, тому неможливо на власний розсуд обрати інший період одержання.