Самый богатый пенсионер в Украине – сколько получает Сергей Кивалов

Украинские гривны. Фото: НБУ/Flickr

Традиционно максимальные пенсии, а точнее — пожизненное денежное содержание — имеют судьи в отставке. Но бывшему народному депутату из "Партии регионов" удалось с помощью определенных манипуляций добиться выплаты в размере почти 246 000 грн. Хотя несколько лет назад Пенсионный фонд выплачивал ему лишь 14 000 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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Аномальную ежемесячную выплату получает Сергей Кивалов. Бывший нардеп сейчас работает президентом Международного гуманитарного университета в Одессе, основателем которого является компания с Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед". Средняя пенсия в Украине составляет около 3 000 грн, а Кивалову начисляют 245 990 грн и 46 копеек. В год это почти 3 млн гривен.

На подобные суммы могут рассчитывать исключительно судьи КСУ, Верховного суда, главы апелляционных судов, но никак не народные депутаты в отставке. По состоянию на 2020 год Кивалов получал 14 000 грн пенсии, но обратился в Главное управление ПФУ с требованием сделать перерасчет.

Сергей Кивалов получает пенсию в размере 245 990 грн. Фото: Национальная академия правовых наук Украины

Мужчина ссылался на старую норму закона "О статусе народного депутата", которая позволяла утверждать пенсию в размере до 90% зарплаты работающего парламентария. Но в новой редакции специальные выплаты отменили, поэтому сейчас нардепы выходят на отдых по общим правилам, как и обычные украинцы.

"Пенсионный фонд в перерасчете отказал. Однако Кивалов настаивал: он давно (с 2014-го) вышел на пенсию, поэтому имеет право требовать применять к нему "старую" норму закона. Поэтому бывший нардеп пошел в Одесский окружной административный суд, чтобы обжаловать решение", — говорится в расследовании.

Как удалось получить гигантскую пенсию

Согласно материалам дела, заявитель предоставил справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44 100 грн, а также справку из Международного гуманитарного университета. Он требовал учесть все доходы для определения размера пенсии. И для максимального результата самостоятельно поднял себе выплату в учебном заведении с 84 700 грн до 442 700 грн.

Такая манипуляция привела к появлению самого богатого пенсионера. Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко принял положительное решение и обязал ПФУ осуществить перерасчет финансового обеспечения Сергея Кивалова. С учетом обеих статей доходов — как нардепа и президента университета — пенсию повысили в 17 раз.

Напомним, чтобы получать пенсию в размере 25 000 грн в месяц, надо иметь достаточно страхового стажа — минимум 32 года. Плюс учитывается официальная зарплата в течение указанного периода. Необходимо получать около 75 000 грн дохода, чтобы рассчитывать на значительное пенсионное обеспечение.

Также мы писали, могут ли пенсионеры изменить дату выплаты денежного обеспечения. Традиционно средства начисляют с 4 по 25 число каждого месяца. Даты привязаны к месту жительства человека, поэтому невозможно по своему усмотрению выбрать другой период получения.