Суддя, що служив у радянській армії – хто отримує величезну пенсію в Україні

Гривні різних номіналів у руці. Фото: Unsplash

Колишній голова Верховного суду отримує одну з найбільших пенсій в Україні, точніше — довічне грошове утримання. Він домігся, аби Пенсійний фонд врахував під час обчислення суми службу в радянській армії і стаж роботи в районній прокуратурі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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У 2024 році голова Верховного суду у відставці Ярослав Романюк підвищив собі довічне грошове утримання до 344 000 грн. Згідно з декларацією за 2023 рік, тоді його виплата становила 244 700 грн. Постає питання, як вдалося збільшити пенсію на 100 000 грн і чи законні такі бюджетні видатки.

Аналізуючи реєстр судових рішень, вдалося з’ясувати, що Романюк вимагав перерахунку пенсії, оскільки вважав, що річна сума 2 937 000 грн порушує його права. Спершу ПФУ включив в обчислення грошового утримання 22 роки страхового стажу на посаді судді. Та позивач захотів збільшити цей показник за рахунок:

періоду строкової військової служби в радянській армії;

половини терміну навчання в університеті;

роботи в прокуратурі Буського району Львівської області на посадах помічника прокурора, старшого помічника та слідчого прокуратури.

У 2024-му суддя Київського адміністративного окружного суду Ірина Колеснікова задовольнила позов Ярослава Романюка і зобов’язала Пенсійний фонд врахувати всі додаткові періоди. Так його стаж збільшився до 33 років, а відсоток винагороди — з 54% до 76%. Це дозволило забезпечити пенсію в розмірі 344 000 грн на місяць.

Як обчислюють пенсії суддів

Цей випадок не поодинокий. В Україні існує величезна прірва між пенсіями пересічних громадян, які мають право максимум на 30% від зарплати, та суддів, кому закон дозволяє встановлювати довічне грошове утримання в розмірі до 90% від доходу. Тож колишній голова Верховного суду лише скористався законодавчою можливістю.

Аби домогтися справедливості в розподілі державних коштів, необхідно здійснити масштабне реформування пенсійної системи. Наразі громадяни сплачують 22% єдиного соціального внеску зі своїх зарплат, але для окремих категорій пенсіонерів діють особливі умови.

Як відомо, найбільшу виплату станом на 2025 рік отримує голова Конституційного Суду України у відставці Наталя Шаптала. Щомісячна виплата перебуває на рівні 390 000 грн.

Нагадаємо, у березні 2025 року відбудеться запланована індексація пенсійних виплат. Тобто грошове забезпечення українців збільшиться. За даними ПФУ, показник середньої зарплати, за яким розраховують розмір майбутньої індексації, у 2024 року становив 17,486,60 грн.

Також ми писали, що більшість українців мають право на пенсію в розмірі до 30% від зарплати. Але виплати суддів місцевих, апеляційних судів і Верховного суду можуть досягати 50% від заробітку і більше.