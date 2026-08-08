Заработок на купюрах гривны: какие деньги интересуют коллекционеров и стоят дорого

Женщина сидит за столом, купюры гривны. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы могут продать некоторые купюры гривны значительно дороже их номинала. Коллекционеры готовы заплатить немалые деньги за уникальные банкноты, например, с редким серийным номером. Мы узнали, какой потенциальный доход ждет владельцев необычной наличности в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой доход можно получить, продавая коллекционерам гривневые купюры.

Сколько стоят купюры с редкими номерами

Каждая банкнота имеет собственный серийный номер, который не повторяется (в пределах своего номинала). Коллекционеры собирают наличные с очень редкими комбинациями, надеясь продать их гораздо дороже в будущем. Для кого-то это выгодная инвестиция, а кому-то просто хочется обладать уникальными деньгами.

На онлайн-аукционе Violity регулярно публикуют объявления о продаже гривневых банкнот с интересными серийными номерами. Некоторые цены могут сильно поразить. Например, один из пользователей собрал купюры номиналом 20, 50 и 100 гривен с одинаковыми комбинациями — 8888808. Стоимость лота — 40 000 грн.

Объявление о продаже трех купюр гривны. Фото: скриншот

Аналогичную цену установили за банкноту номиналом 1000 гривен. Она входит в первую серию АА и имеет серийный номер 1000000. То есть считается юбилейной — миллионной. По словам владельца, реставрация не проводилась, а дефектов нет.

Еще один эксклюзив — банкнота номиналом 500 гривен с комбинацией 0000000. Пользователь Violity во Львове установил цену 70 000 грн. Однако почти до конца аукциона никто не сделал ставок, что свидетельствует о незнании рыночных условий и факторов ценообразования.

Объявление о продаже купюры номиналом 500 гривен. Фото: скриншот

Зато за экземпляр купюры номиналом 1 гривна поборолись 26 пользователей. Они подняли стоимость лота до 7 126 грн. Речь идет о банкноте с портретом Владимира Великого на лицевой стороне и изображением руин Херсонеса на обороте образца 1992 года. Эти деньги выпустили в обращение 2 сентября 1996-го.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европейском центральном банке показали потенциальный дизайн новых купюр евро. Комиссия отобрала 10 финальных вариантов по двум темам. Окончательное решение планируют принять до конца 2026 года после публичных обсуждений.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой срок эксплуатации купюр номиналом 100 долларов. Максимальный срок использования, согласно данным Федеральной резервной системы США, составляет 24 года. Это лучший показатель среди всех номиналов американской валюты.