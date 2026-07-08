Запуск системы ETIAS для въезда в ЕС могут отложить: что известно о новых сроках

Пассажиры в аэропорту. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Долгожданный запуск системы ETIAS, предусматривающей оформление разрешения на пребывание в ЕС, могут отложить до 2027 года. Причина — технические проблемы с внедрением системы Entry/Exit System (EES). Без ее полноценного функционирования на территории Европейского Союза невозможно ввести ETIAS.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Почему могут отложить запуск ETIAS

Из-за запуска в конце 2025 года цифровой системы EES до сих пор наблюдаются проблемы в пунктах пропуска и аэропортах. Граждане третьих стран должны сдать биометрические данные, в частности отпечатки пальцев и фотографию лица, для внесения информации в базу. Это необходимо для фиксации въезда и выезда людей через внешние границы ЕС.

В то же время нововведение сопровождается регулярными техническими сбоями и медленной работой в местах, где происходит проверка пассажиров. Это приводит к значительным задержкам и длинным очередям, хотя главной целью EES как раз было ускорить прохождение пограничного контроля.

Запуск ETIAS планировалось осуществить после полноценного внедрения Entry/Exit System. Однако, по информации Financial Times, выполнение этой задачи в течение нескольких месяцев представляется слишком сложным и даже нереалистичным.

Новые сроки запуска ETIAS

Предыдущее решение Европейской комиссии предусматривало запуск системы в четвертом квартале 2026 года. Но агентство EU-LISA, отвечающее за результат, не может успешно завершить тестирование ETIAS из-за несовершенства EES.

На данный момент четких сроков нет, хотя один из собеседников издания предположил, что отсрочка может быть незначительной и составить всего несколько месяцев или квартал. Другими словами, существует высокая вероятность переноса запуска ETIAS на начало 2027 года.

Напомним, эта система предусматривает оформление разрешения сроком на три года для пересечения границы ЕС гражданами третьих стран. Стоимость выдачи документа — 20 евро. В ближайшее время украинским путешественникам не придется откладывать деньги на эти нужды.

Что еще надо знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, придется ли оформлять разрешение ETIAS украинцам, имеющим временную защиту. Наличие визы, права на долгосрочное пребывание в Европейском Союзе или статуса беженца освобождает человека от необходимости подавать заявку на ETIAS.

Также Новини.LIVE рассказывали, что должны знать украинцы о пересечении польской границы. Существует множество правил и требований к иностранцам, несоблюдение которых грозит проблемами. Например, запретом на въезд в конкретную страну ЕС.