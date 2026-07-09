Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Запрещено в 21 стране: какая одежда грозит штрафом до 5 000 долларов

Запрещено в 21 стране: какая одежда грозит штрафом до 5 000 долларов

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 15:05
Не носите это за границей: за какую одежду можно получить штраф до 5 000 долларов
Туристы сидят на ступеньках, доллары в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

При подготовке к зарубежной поездке большинство туристов проверяют документы, оформляют страховку и знакомятся с таможенными правилами. Однако не менее важно обратить внимание и на свой гардероб. В ряде стран мира обычная камуфляжная одежда, которая для многих является лишь модным элементом, может стать причиной штрафа, конфискации вещей или даже уголовного наказания.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему камуфляж может стать проблемой

Во многих странах камуфляжная расцветка ассоциируется исключительно с военной или правоохранительной формой. Именно поэтому гражданским лицам запрещено носить такие вещи или же действуют строгие ограничения.

В каких странах запрещена камуфляжная одежда

По информации World Population Review, полный или частичный запрет на ношение камуфляжа для гражданских лиц действует в 21 стране:

  • Нигерии;
  • Филиппинах (в отношении военной и полицейской формы);
  • Уганде;
  • Гане;
  • Саудовской Аравии;
  • Мадагаскаре;
  • Замбии;
  • Зимбабве;
  • Азербайджане (в отношении военной формы);
  • Омане;
  • Ямайке;
  • Тринидаде и Тобаго;
  • Гайане;
  • Багамы;
  • Барбадосе;
  • Сент-Люсии;
  • Гренады;
  • Сент-Винсенте и Гренадинах;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Доминике;
  • Сент-Китс и Невис.

Какие вещи могут попасть под запрет

В некоторых странах могут возникнуть претензии к любым вещам с характерным принтом.

Читайте также:

В частности, это могут быть:

  • футболки, куртки и брюки;
  • кепки;
  • рюкзаки;
  • купальники;
  • детская одежда;
  • аксессуары;
  • вещи с узорами, напоминающими камуфляж, даже в нестандартных цветах.

В ряде стран решающим фактором является не фасон или оттенок изделия, а сам рисунок, который могут приравнять к элементам военной формы.

Какая ответственность предусмотрена

В некоторых государствах нарушение запрета на ношение камуфляжа может обернуться серьезными последствиями.

Например:

  • в Омане за такое нарушение предусмотрен штраф до 5 000 дол.;
  • в Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами расценивается как проявление неуважения к государству и его традициям. При определенных обстоятельствах нарушителю может грозить до одного года лишения свободы.

Перед поездкой туристам рекомендуется ознакомиться с официальной информацией страны назначения, обратив особое внимание на местные законы, правила поведения и возможные запреты.

Особенно осторожными следует быть тем, кто путешествует транзитом через несколько государств или отправляется в круиз. Даже соседние страны могут иметь совершенно разные требования к ношению камуфляжной одежды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать рыбаков в Украине. Штрафы составляют от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей изымают снасти, а иногда даже лодки.

Также Новини.LIVE писали, кому грозит наказание за топливо в 2026 году. Запрет действует как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Штраф за нарушение может достигать почти 735 000 грн.

штрафы одежда штрафы для туристов
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации