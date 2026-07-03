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Главная Экономика Штраф до 735 тыс. грн: кого могут оштрафовать за топливо в 2026 году

Штраф до 735 тыс. грн: кого могут оштрафовать за топливо в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 16:10
Хранение топлива в Украине: за что в 2026 году можно получить штраф до 735 тыс. грн
Какие штрафы грозят украинцам из-за топлива. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Генераторы уже стали привычным явлением не только для бизнеса, но и для многих украинцев. Из-за перебоев с электричеством люди часто запасаются топливом, но его нужно правильно хранить. В противном случае можно получить немалый штраф.

О том, за какие нарушения, связанные с хранением топлива, украинцам грозят гигантские штрафы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на п. 36 ч. 2 ст. 73 Закона № 3817.

Сколько топлива могут хранить украинцы без лицензии в 2026 году

Во время военного положения на одном объекте можно без лицензии и других разрешений хранить до 2 000 литров топлива. Однако есть несколько важных нюансов:

  • эти правила действуют как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц;
  • топливо должно использоваться исключительно для работы генератора;
  • топливо, которое уже находится в баке генератора, в этот лимит не входит.

Если запас превышает 2 000 литров, необходимо подать декларацию о хранении топлива в территориальное подразделение ГНС. Это бесплатно, а сделать это можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Хранить топливо в таком объеме можно сразу после подачи декларации — ждать её согласования не нужно. В декларации необходимо указать данные о предприятии или ФЛП, общую вместимость резервуаров и адрес, по которому они расположены.

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Какой штраф грозит за хранение топлива без лицензии в 2026 году

За нарушение правил хранения топлива в 2026 году предусмотрены существенные штрафы:

  • первое нарушение — 34 588 грн (4 минимальные зарплаты);
  • повторное — 69 176 грн (8 минимальных зарплат);
  • третье и каждое последующее — 734 995 грн (85 минимальных зарплат).

Также не стоит забывать о безопасности. Если генератор используется в многоквартирном доме, спасатели советуют не хранить канистры с топливом в подвалах, кладовых и других вспомогательных помещениях. Это значительно повышает риск пожара.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после успешных ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам во многих регионах РФ начались проблемы с топливом. На некоторых АЗС уже не хватает бензина и дизеля, поэтому водителям отказывают в заправке. Между тем россияне активно жалуются на ситуацию в соцсетях и мессенджерах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине с начала июля вступили в силу новые правила в отношении топлива. Теперь в бензин нужно добавлять жидкое биотопливо, а на АЗС появились новые обозначения для бензина и дизельного топлива. Поэтому стоит знать, что именно изменилось и что это означает для водителей.

бензин штрафы топливо
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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