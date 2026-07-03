Зберігання пального в Україні: за що можна отримати до 735 тис. грн штрафу у 2026 році

Які штрафи загрожують українцям через пальне. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Генератори вже стали звичною річчю не лише для бізнесу, а й для багатьох українців. Через перебої зі світлом люди часто запасаються пальним, але його потрібно правильно зберігати. Інакше можна отримати чималий штраф.

Про те, за які порушення щодо зберігання пального українцям загрожують гігантські штрафи у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на п. 36 ч. 2 ст. 73 Закону №3817.

Скільки пального можуть зберігати українці без ліцензії у 2026 році

Під час воєнного стану на одному об'єкті можна без ліцензії та інших дозволів зберігати до 2 000 літрів пального. Однак є кілька важливих нюансів:

ці правила діють як для ФОП, так і для юридичних осіб;

пальне має використовуватися лише для роботи генератора;

паливо, яке вже знаходиться в баку генератора, до цього ліміту не входить.

Якщо запас перевищує 2 000 літрів, потрібно подати декларацію про зберігання пального до територіального підрозділу ДПС. Це безплатно, а зробити це можна як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Зберігати пальне в такому обсязі можна одразу після подання декларації — чекати на її погодження не потрібно. У декларації потрібно вказати дані про підприємство або ФОП, загальну місткість резервуарів і адресу, де вони розташовані.

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За порушення правил зберігання пального у 2026 році передбачені суттєві штрафи:

перше порушення — 34 588 грн (4 мінімальні зарплати);

повторне — 69 176 грн (8 мінімальних зарплат);

третє і кожне наступне — 734 995 грн (85 мінімальних зарплат).

Також не варто забувати про безпеку. Якщо генератор використовується в багатоквартирному будинку, рятувальники радять не зберігати каністри з пальним у підвалах, коморах та інших допоміжних приміщеннях. Це значно підвищує ризик пожежі.

Раніше Новини.LIVE писали, що після вдалих ударів ЗСУ по російських нафтопереробних заводах у багатьох регіонах РФ почалися проблеми з пальним. На деяких АЗС уже бракує бензину та дизеля, тому водіям відмовляють у заправці. Тим часом росіяни активно скаржаться на ситуацію в соцмережах і месенджерах.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні з початку липня запрацювали нові правила для пального. Тепер до бензину потрібно додавати рідке біопаливо, а на АЗС з’явилися нові позначення для бензину й дизеля. Тож варто знати, що саме змінилося і що це означає для водіїв.