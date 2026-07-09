Не носіть це за кордоном: через який одяг можна отримати штраф до 5 000 доларів

Туристи сидять на сходинках, долари в руці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час підготовки до закордонної подорожі більшість туристів перевіряють документи, оформлюють страховку та знайомляться з митними правилами. Однак не менш важливо звернути увагу й на власний гардероб. У низці країн світу звичайний камуфляжний одяг, який для багатьох є лише модним елементом, може стати причиною штрафу, конфіскації речей або навіть кримінального покарання.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому камуфляж може стати проблемою

У багатьох країнах камуфляжне забарвлення асоціюється виключно з військовою або правоохоронною формою. Саме тому цивільним особам заборонено носити такі речі або ж діють суворі обмеження.

У яких країнах заборонений камуфляжний одяг

За інформацією World Population Review, повністю або частково заборона на носіння камуфляжу для цивільних осіб діє у 21 країні:

Нігерії;

Філіппінах (щодо військової та поліцейської форми);

Уганді;

Гані;

Саудівській Аравії;

Мадагаскарі;

Замбії;

Зімбабве;

Азербайджані (щодо військової форми);

Омані;

Ямайці;

Тринідаді і Тобаго;

Гаяні;

Багамах;

Барбадосі;

Сент-Люсії;

Гренаді;

Сент-Вінсенті і Гренадінах;

Антигуа і Барбуді;

Домініці;

Сент-Кітсі і Невісі.

Які речі можуть потрапити під заборону

У деяких державах претензії можуть виникнути до будь-яких речей із характерним принтом.

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Зокрема, це можуть бути:

футболки, куртки та штани;

кепки;

рюкзаки;

купальники;

дитячий одяг;

аксесуари;

речі з візерунками, які нагадують камуфляж навіть у нестандартних кольорах.

У низці країн вирішальним є не фасон або відтінок виробу, а сам малюнок, який можуть прирівняти до елементів військової форми.

Яка відповідальність передбачена

У деяких державах порушення заборони на носіння камуфляжу може обернутися серйозними наслідками.

Наприклад:

в Омані за таке порушення передбачений штраф до 5 000 дол.;

у Гані цивільне носіння камуфляжу розцінюється як прояв неповаги до держави та її традицій. За певних обставин порушнику може загрожувати до одного року позбавлення волі.

Перед поїздкою туристам рекомендують ознайомитися з офіційною інформацією країни призначення, звернувши особливу увагу на місцеві закони, правила поведінки та можливі заборони.

Особливо обережними варто бути тим, хто подорожує транзитом через кілька держав або вирушає у круїз. Навіть сусідні країни можуть мати зовсім різні вимоги щодо носіння камуфляжного одягу.

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