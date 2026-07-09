Не носіть це за кордоном: через який одяг можна отримати штраф до 5 000 доларів

Заборонений у 21 країні: який одяг загрожує штрафом до 5 000 доларів
Під час підготовки до закордонної подорожі більшість туристів перевіряють документи, оформлюють страховку та знайомляться з митними правилами. Однак не менш важливо звернути увагу й на власний гардероб. У низці країн світу звичайний камуфляжний одяг, який для багатьох є лише модним елементом, може стати причиною штрафу, конфіскації речей або навіть кримінального покарання.
Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.
Чому камуфляж може стати проблемою
У багатьох країнах камуфляжне забарвлення асоціюється виключно з військовою або правоохоронною формою. Саме тому цивільним особам заборонено носити такі речі або ж діють суворі обмеження.
У яких країнах заборонений камуфляжний одяг
За інформацією World Population Review, повністю або частково заборона на носіння камуфляжу для цивільних осіб діє у 21 країні:
- Нігерії;
- Філіппінах (щодо військової та поліцейської форми);
- Уганді;
- Гані;
- Саудівській Аравії;
- Мадагаскарі;
- Замбії;
- Зімбабве;
- Азербайджані (щодо військової форми);
- Омані;
- Ямайці;
- Тринідаді і Тобаго;
- Гаяні;
- Багамах;
- Барбадосі;
- Сент-Люсії;
- Гренаді;
- Сент-Вінсенті і Гренадінах;
- Антигуа і Барбуді;
- Домініці;
- Сент-Кітсі і Невісі.
Які речі можуть потрапити під заборону
У деяких державах претензії можуть виникнути до будь-яких речей із характерним принтом.
Зокрема, це можуть бути:
- футболки, куртки та штани;
- кепки;
- рюкзаки;
- купальники;
- дитячий одяг;
- аксесуари;
- речі з візерунками, які нагадують камуфляж навіть у нестандартних кольорах.
У низці країн вирішальним є не фасон або відтінок виробу, а сам малюнок, який можуть прирівняти до елементів військової форми.
Яка відповідальність передбачена
У деяких державах порушення заборони на носіння камуфляжу може обернутися серйозними наслідками.
Наприклад:
- в Омані за таке порушення передбачений штраф до 5 000 дол.;
- у Гані цивільне носіння камуфляжу розцінюється як прояв неповаги до держави та її традицій. За певних обставин порушнику може загрожувати до одного року позбавлення волі.
Перед поїздкою туристам рекомендують ознайомитися з офіційною інформацією країни призначення, звернувши особливу увагу на місцеві закони, правила поведінки та можливі заборони.
Особливо обережними варто бути тим, хто подорожує транзитом через кілька держав або вирушає у круїз. Навіть сусідні країни можуть мати зовсім різні вимоги щодо носіння камуфляжного одягу.
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