Завещательный отказ - что это такое и к чему обязывает наследников

Женщины изучают документ. Фото: Freepik

Завещание является одним из важнейших способов распоряжения лицом своим имуществом на случай смерти, что позволяет четко определить судьбу наследства. Однако, кроме общих положений относительно наследников, в завещании может содержаться и специальное распоряжение — завещательный отказ.

Новини.LIVE рассказывают, что такое завещательный отказ, зачем он нужен и к чему обязывает наследников.

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Что такое завещательный отказ

Завещательный отказ, как пояснили в юридическом департаменте Полтавской ОВА, — это отдельное волеизъявление в завещании, по которому завещатель возлагает на наследника обязанность совершить определенное действие в пользу третьего лица — отказополучателя.

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Чаще всего таким распоряжением является передача права пользования конкретным имуществом или обязательства содержать определенное лицо. В то же время важно осознавать, что отказополучатель не приобретает права собственности на это имущество — он лишь получает право пользования, которое не может быть отчуждено, передано или унаследовано.

Для чего нужен завещательный отказ

Завещательный отказ по сути является обязательством, которое получает наследник вместе с наследством и которое он должен выполнять в пределах стоимости этого наследства, с учетом возможных долгов наследодателя.

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Такой механизм дает возможность учесть интересы лиц, которые не имеют юридического права на наследование, но являются важными для наследодателя.

Например, если мужчина хочет обеспечить жильем детей от предыдущего брака, но по закону квартира должна перейти его нынешней жене, он может предусмотреть в завещании, что владелицей станет жена, однако она будет обязана предоставить детям право пожизненного пользования этим жильем.

Что можно указывать в завещательном отказе

Предметом завещательного отказа в частности могут быть:

квартира;

дом;

автомобиль;

различные коммерческие помещения, склады и тому подобное.

Стоит отметить, что право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом сохраняет силу в случае последующей смены их владельца.

Завещание, в том числе с завещательным отказом, обязательно составляется письменно и заверяется нотариально. До момента смерти завещателя его волеизъявление может быть изменено или отменено в любое время.

Если же в завещании упомянуто имущество, которое на момент открытия наследства уже не принадлежит умершему, то эта часть завещания теряет силу.

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