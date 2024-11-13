Цены на дрова в Украине — сколько стоят у частных компаний

Дрова в лесу. Фото: Pexels

Украинцам доступны разные варианты покупки дров для заготовки на период отопительного сезона. В основном люди пользуются функционалом государственного онлайн-магазина "ДроваЄ", но также могут обращаться в ближайшие частные компании, которые занимаются официальной продажей лесных ресурсов.

Сколько стоят разные виды дров у частных поставщиков, говорится в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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Кто не привык использовать возможности Интернета, не хочет обращаться к новому поставщику или имеет налаженные контакты, может оформить доставку дров в частной компании. Объявлений о продаже опубликовано немало, но стоит с осторожностью подходить к делу, дабы не встретить мошенников. Рекомендуем заранее потребовать лицензию на осуществление деятельности, прежде чем заказывать дрова и платить деньги.

Цены на дрова в ноябре 2024 года у частных компаний такие (нижний предел на рынке за 1 м3):

акация — от 1 820 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

береза — от 1 500 грн/м³ до 1 850 грн/м³;

бук — от 1 950 грн/м³ до 2 200 грн/м³;

вишня — от 2 300 грн/м³;

ольха — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

граб — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

дуб — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

клен — от 1 900 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

липа — от 1 700 грн/м³;

осина — от 1 700 грн/м³ до 1 750 грн/м³;

сосна — от 1 200 грн/м³ до 1 700 грн/м³;

тополь — от 1 700 грн/м³.

яблоня — от 1 900 грн/м³ до 2 300 грн/м³;

ясень — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

Отметим, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали, что к концу октября лесные хозяйства были полностью готовы к нынешнему отопительному сезону. На складах по всей стране хранилось 185 000 кубометров дровяной древесины, а все лесничества смогли сформировать стратегический запас ресурса на случай увеличения спроса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учитывая сложности зимнего периода, правительство Украины приняло решение продлить экспериментальный проект дополнительной поставки дров населению. Инициатива направлена на то, чтобы украинцы могли спокойно пережить отопительный сезон.

Также мы писали, что с наступлением зимы многие украинцы задумываются, какой тип топлива выбрать для обогрева жилья. На фоне экономической нестабильности и роста цен на энергоносители выбор становится все сложнее. Каждый вид топлива — дрова, уголь и газ — имеет преимущества и недостатки.