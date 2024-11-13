Ціни на дрова в Україні — скільки коштують у приватних компаній

Дрова в лісі. Фото: Pexels

Українцям доступні різні варіанти купівлі дров для заготівлі на період опалювального сезону. Здебільшого люди користуються функціоналом державного онлайн-магазину "ДроваЄ", але також можуть звертатися до найближчих приватних компаній, які займаються офіційним продажем лісових ресурсів.

Скільки коштують різні види дров у приватних постачальників, йдеться в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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Які ціни на дрова в Україні

Хто не звик користуватися можливостями Інтернету, не хоче звертатися до нового постачальника чи має налагоджені контакти, може оформити доставку дров у приватній компанії. Оголошень про продаж опубліковано чимало, але варто з обережністю підходити до справи, щоб не натрапити на шахраїв. Рекомендуємо заздалегідь вимагати ліцензію на здійснення діяльності, перш ніж замовляти дрова і платити гроші.

Ціни на дрова в листопаді 2024 року у приватних компаній такі (нижня межа на ринку за 1 м3):

акація — від 1 820 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

береза — від 1 500 грн/м³ до 1 850 грн/м³;

бук — від 1 950 грн/м³ до 2 200 грн/м³;

вишня — від 2 300 грн/м³;

вільха — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

граб — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

дуб — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

клен — від 1 900 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

липа — від 1 700 грн/м³;

осика — від 1 700 грн/м³ до 1 750 грн/м³;

сосна — від 1 200 грн/м³ до 1 700 грн/м³;

тополя — від 1 700 грн/м³.

яблуня — від 1 900 грн/м³ до 2 300 грн/м³;

ясень — від 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

Зауважимо, в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України розповіли, що станом на кінець жовтня лісові господарства були повністю готові до нинішнього опалювального сезону. На складах по всій країні зберігалося 185 000 кубометрів дров'яної деревини, а всі лісництва змогли сформувати стратегічний запас ресурсу на випадок збільшення попиту.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, з огляду на складнощі зимового періоду уряд ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт додаткового постачання дров населенню. Ініціатива спрямована на те, щоб українці могли спокійно пережити опалювальний сезон.

Також ми писали, що з настанням зими багато українців замислюються, який тип палива обрати для обігріву осель. На тлі економічної нестабільності та зростання цін на енергоносії вибір стає дедалі складнішим. Кожен вид палива — дрова, вугілля та газ — має переваги і недоліки.