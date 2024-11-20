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За русский язык могут оштрафовать — что нужно знать украинцам

20 ноября 2024 15:04
Елизавета Супивская - редактор
Языковой закон в Украине — как штрафуют за нарушение
Украинские гривны разных номиналов. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Украинское законодательство требует от всех поставщиков услуг обслуживать клиентов на государственном языке. Это касается также сферы образования, науки, культуры, информации, рекламы, спорта, телекоммуникаций, почтовой связи и т.п. За нарушение так называемого "языкового закона" могут оштрафовать, привлекая к административной ответственности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы в Украине за неиспользование государственного языка.

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Согласно статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все предприятия, независимо от формы собственности, должны использовать украинский язык при обслуживании потребителей, а также предоставлять информацию о товарах/услугах исключительно на государственном языке.

Плюс все медиа, сайты, страницы в социальных сетях органов власти, компаний и организаций государственной/коммунальной форм собственности обязаны функционировать на украинском языке по умолчанию. Российская версия интернет-представительств не запрещена, однако при наличии украинской как основной.

Штрафы за нарушение языкового закона

Полномочия проверять субъекты хозяйствования на соблюдение законодательных норм возложены на Секретариат уполномоченного по защите государственного языка. В 2024 году провели мониторинг интернет-ресурсов и начали (по состоянию на сентябрь) более 160 мер государственного контроля.

По словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, пришлось вынести 49 предупреждений и наложить 16 штрафов за отсутствие украиноязычной версии сайта или первоочередную загрузку страниц на русском. Всего с начала 2024 года Секретариат получил 421 жалобу о нарушении закона в Интернете.

Размер штрафов прописан в статье 188-52 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение закона о функционировании и применении украинского языка как государственного":

  • за неиспользование украинского во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте — от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 6 800 грн) или предупреждение;
  • за неиспользование украинского в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, в интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, в сфере информации для общего ознакомления, рекламы, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта — 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (от 3 400 до 5 100 грн);
  • за неиспользование украинского печатными средствами массовой информации — от 6 800 до 8 500 грн.

Если указанные нарушения совершили повторно, размер штрафа увеличивается до 8 500-11 900 грн.

Напомним, боец Сил обороны Украины Андрей Кривущенко рассказал, что многие военные на фронте говорят на русском языке. Однако использование языка государства-оккупанта несет большую опасность как для служащих, так и для их окружения.

Также мы писали, что на пресс-конференции перед матчем сборной Украины по футболу произошел скандал. Главный тренер Сергей Ребров отказался от перевода вопросов журналистов на русский язык, поэтому коммуникация проходила на английском.

закон русский язык украинский язык штрафы наказание

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