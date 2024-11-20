Языковой закон в Украине — как штрафуют за нарушение

Украинские гривны разных номиналов. Фото: Unsplash

Украинское законодательство требует от всех поставщиков услуг обслуживать клиентов на государственном языке. Это касается также сферы образования, науки, культуры, информации, рекламы, спорта, телекоммуникаций, почтовой связи и т.п. За нарушение так называемого "языкового закона" могут оштрафовать, привлекая к административной ответственности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы в Украине за неиспользование государственного языка.

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Согласно статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все предприятия, независимо от формы собственности, должны использовать украинский язык при обслуживании потребителей, а также предоставлять информацию о товарах/услугах исключительно на государственном языке.

Плюс все медиа, сайты, страницы в социальных сетях органов власти, компаний и организаций государственной/коммунальной форм собственности обязаны функционировать на украинском языке по умолчанию. Российская версия интернет-представительств не запрещена, однако при наличии украинской как основной.

Штрафы за нарушение языкового закона

Полномочия проверять субъекты хозяйствования на соблюдение законодательных норм возложены на Секретариат уполномоченного по защите государственного языка. В 2024 году провели мониторинг интернет-ресурсов и начали (по состоянию на сентябрь) более 160 мер государственного контроля.

По словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, пришлось вынести 49 предупреждений и наложить 16 штрафов за отсутствие украиноязычной версии сайта или первоочередную загрузку страниц на русском. Всего с начала 2024 года Секретариат получил 421 жалобу о нарушении закона в Интернете.

Размер штрафов прописан в статье 188-52 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение закона о функционировании и применении украинского языка как государственного":

за неиспользование украинского во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте — от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 6 800 грн) или предупреждение;

за неиспользование украинского в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, в интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, в сфере информации для общего ознакомления, рекламы, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта — 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (от 3 400 до 5 100 грн);

за неиспользование украинского печатными средствами массовой информации — от 6 800 до 8 500 грн.

Если указанные нарушения совершили повторно, размер штрафа увеличивается до 8 500-11 900 грн.

Напомним, боец Сил обороны Украины Андрей Кривущенко рассказал, что многие военные на фронте говорят на русском языке. Однако использование языка государства-оккупанта несет большую опасность как для служащих, так и для их окружения.

Также мы писали, что на пресс-конференции перед матчем сборной Украины по футболу произошел скандал. Главный тренер Сергей Ребров отказался от перевода вопросов журналистов на русский язык, поэтому коммуникация проходила на английском.