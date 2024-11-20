Мовний закон в Україні — як штрафують за порушення

Українські гривні різних номіналів. Фото: Unsplash

Українське законодавство вимагає від усіх надавачів послуг обслуговувати клієнтів державною мовою. Це стосується також сфери освіти, науки, культури, інформації, реклами, спорту, телекомунікацій, поштового зв’язку тощо. За порушення так званого "мовного закону" можуть оштрафувати, притягнувши до адміністративної відповідальності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи в Україні за невикористання державної мови.

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Згідно зі статтею 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі підприємства, незалежно від форми власності, повинні використовувати українську мову при обслуговуванні споживачів, а також надавати інформацію про товари/послуги виключно державною.

Плюс всі медіа, сайти, сторінки в соціальних мережах органів влади, компаній та організацій державної/комунальної форм власності зобов’язані функціонувати українською за замовчуванням. Російська версія інтернет-представництв не заборонена, проте за наявності української як основної.

Штрафи за порушення мовного закону

Повноваження перевіряти суб’єкти господарювання на дотримання законодавчих норм покладені на Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. У 2024 році здійснили моніторинг інтернет-ресурсів і розпочали (станом на вересень) понад 160 заходів державного контролю.

За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, довелося винести 49 попереджень і накласти 16 штрафів за відсутність українськомовної версії сайту чи першочергове завантаження сторінок російською. Загалом з початку 2024 року Секретаріат отримав 421 скаргу про порушення закону в Інтернеті.

Розмір штрафів прописаний у статті 188-52 Кодексу про адміністративні правопорушення "Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної":

за невикористання української під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу — від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 6 800 грн) або попередження;

за невикористання української у сфері освіти, науки, культури, книговидання, в інтерфейсах комп’ютерних програм і веб-сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, реклами, охорони здоров’я, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 3 400 до 5 100 грн);

за невикористання української друкованими засобами масової інформації — від 6 800 до 8 500 грн.

Якщо зазначені порушення вчинили повторно, розмір штрафу збільшується до 8 500-11 900 грн.

Нагадаємо, боєць Сил оборони України Андрій Кривущенко розповів, що чимало військових на фронті розмовляють російською мовою. Проте використання мови держави-окупанта несе велику небезпеку як для службовців, так і для їх оточення.

Також ми писали, на пресконференції перед матчем збірної України з футболу стався скандал. Головний тренер Сергій Ребров відмовився від перекладу питань журналістів на російську мову, тож комунікація відбувалася англійською.