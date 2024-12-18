Национализация ПриватБанка – как это было и что изменилось для украинцев

Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

Прошло 8 лет, как одно из крупнейших украинских частных финансовых учреждений национализировали, то есть сделали государственным. ПриватБанк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, они владели ориентировочно 92% акций. Но крах системы был неизбежен, учитывая серьезные проблемы с капиталом и кредитным портфелем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему ПриватБанк национализировали и что изменилось для клиентов.

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Какие проблемы были у Приватбанка

По состоянию на 2016 год финансовое учреждение обслуживало более 22 миллионов человек, что делало его лидером на рынке по количеству клиентов. Около 40% активных депозитов выдал именно ПриватБанк. Как отметил тогдашний президент Петр Порошенко, от положения дел в нем зависит вся финансово-экономическая ситуация в Украине.

Крупнейшие группы клиентов распределялись таким образом:

зарплатные проекты — 3,6 млн человек;

пенсионеры — 3,2 млн;

социально незащищенные украинцы — 1,6 млн;

предприниматели (физические лица) — 0,6 млн;

студенты — 0,5 млн;

предприятия — 0,5 млн единиц.

Инспекционная проверка, инициированная Национальным банком (НБУ), выявила серьезные внутренние проблемы. Во-первых, недостаток капитала достиг уровня 113 млрд гривен по состоянию на 1 апреля 2015 года. Причиной стала неправильная кредитная политика ПриватБанка.

"Более 97% корпоративного портфеля, который составил 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредиты, связанные с акционерами компании", — сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Во-вторых, вышли на поверхность масштабные схемы с депозитами и кредитами. Оказалось, что львиная доля ссуд отправилась на счета предприятий финансово-промышленной группы "Приват". Банк открывал депозитные счета клиентам под высокие процентные ставки, а затем деньгами украинцев кредитовал бизнес.

При этом 97% сделок финучреждение заключило с компаниями, связанными с его акционерами. Проблема в том, что когда приходило время возвращать проценты, денег не хватало. Выходом из затруднительного положения стало получение новых ссуд для погашения предыдущих. Ситуацию долго удавалось скрывать, ведь владельцы уменьшали перед аудиторами долю связанных лиц.

Почему не помог План реструктуризации

По результатам мониторинга регулятор согласовал с правлением ПриватБанка так называемый План реструктуризации, который имел целью улучшить неблагонадежную ситуацию. Коломойский и Боголюбов взяли на себя обязательства, но не выполнили до установленного срока. План предусматривал такие шаги:

до 15 ноября 2016 года принять необходимые меры для увеличения капитала на 94,5 млрд гривен;

ненадежные кредиты перевести на компании с достаточной для погашения задолженности выручкой.

Очевидно, результат стараний не удовлетворил ожидания. Бизнес, который кредитовал ПриватБанк, оказался неплатежеспособным: по словам председателя правления финучреждения Александра Шлапака, "практически все новые заемщики не осуществляли хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение".

Очередная проверка НБУ выявила дефицит капитала в размере 146,4 млрд гривен. Поскольку План реструктуризации сорвался, встал вопрос о признании ПриватБанка банкротом. Но вывод с рынка представлял угрозу для экономики Украины, с чем согласилась и Валерия Гонтарева, и Петр Порошенко.

18 декабря 2016 года Национальный банк направил обращение в Министерство финансов с предложением национализировать ПриватБанк. Все акции выкупили за символическую сумму — 1 гривну. Новый владелец в лице Минфина начал долгий процесс закрытия бюджетной дыры. Отчасти погасить дефицит удалось за счет выпуска государственных облигаций.

Что изменилось после национализации

После 2016 года государство существенно увеличило свою долю в банковской системе Украины, что ограничило конкуренцию на рынке. Зато ПриватБанк получил трамплин для быстрого развития, которым удачно воспользовался. По состоянию на 2024 год, он возглавляет почти все рейтинги: на первом месте по надежности и доходности (заработал 50,263 млрд гривен за январь-ноябрь).

Клиенты также получили немало хорошего после национализации, ведь удалось:

ввести стандарты корпоративного управления в соответствии с международными практиками;

усовершенствовать модель управления рисками;

развить инновационные технологические решения;

добиться стабильных финансовых результатов, благодаря чему украинцы могут пользоваться доступными услугами.

В настоящее время клиенты получают множество нововведений, улучшающих обслуживание и облегчающих жизнь. Они могут осуществлять мгновенные платежи, управлять предпринимательскими счетами, получать международные переводы, брать кредиты и открывать депозиты с выгодными процентными ставками, собирать волонтерские донаты, оплачивать услуги и многое другое.

Напомним, иногда украинцы не могут совершить онлайн-платежи, поскольку ПриватБанк отказывается провести операцию, требуя дополнительного введения ПИН-кода. Финучреждение объяснило, почему так происходит, и дало инструкцию, как самостоятельно разблокировать такие платежи.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут оплачивать кредиты на карте посредством терминалов самообслуживания. Однако иногда случаются сбои, из-за которых погашение долга становится невозможным. Финансовое учреждение обещало разобраться в ситуации и устранить технические неисправности.