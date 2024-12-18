Націоналізація ПриватБанку – як це було і що змінилося для українців

Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН

Минуло 8 років, відколи одну з найбільших українських приватних фінансових установ націоналізували, тобто зробили державною. ПриватБанк належав бізнесменам Ігорю Коломойському та Генадію Боголюбову, вони володіли орієнтовно 92% акцій. Але крах системи був неминучий, враховуючи серйозні проблеми з капіталом і кредитним портфелем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому ПриватБанк націоналізували і що змінилося для клієнтів.

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Які проблеми були в Приватбанку

Станом на 2016 рік фінансова установа обслуговувала понад 22 мільйони осіб, що робило її лідером на ринку за кількістю клієнтів. Близько 40% активних депозитів видав саме ПриватБанк. Як зауважив тодішній президент Петро Порошенко, від стану справ у ньому залежить вся фінансово-економічна ситуація в Україні.

Найбільші групи клієнтів розподілялися так:

зарплатні проєкти — 3,6 млн людей;

пенсіонери — 3,2 млн;

соціально незахищені українці — 1,6 млн;

підприємці (фізичні особи) — 0,6 млн;

студенти — 0,5 млн;

підприємства — 0,5 млн одиниць.

Інспекційна перевірка, ініційована Національним банком (НБУ), виявила серйозні внутрішні проблеми. По-перше, нестача капіталу досягла рівня 113 млрд гривень станом на 1 квітня 2015 року. Причиною стала неправильна кредитна політика ПриватБанку.

"Понад 97% корпоративного портфеля, який становив 150 млрд гривень на 1 квітня 2015 року, були кредити, пов'язані з акціонерами компанії", — повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

По-друге, вийшли на поверхню масштабні схеми з депозитами і кредитами. Виявилося, що левова частка позик опинилася на рахунках підприємств фінансово-промислової групи "Приват". Банк відкривав депозитні рахунки клієнтам під високі відсоткові ставки, а потім грошима українців кредитував бізнес.

Причому 97% угод фінустанова уклала з компаніями, пов'язаними з його акціонерами. Проблема в тому, що коли наставав час повертати відсотки, коштів не вистачало. Виходом зі скрутного становища стало отримання нових позик для погашення попередніх. Ситуацію довго вдавалося приховувати, бо власники применшували перед аудиторами частку пов'язаних осіб.

Чому не допоміг План реструктуризації

За результатами моніторингу регулятор узгодив із правлінням ПриватБанку так званий План реструктуризації, який мав на меті поліпшити неблагонадійну ситуацію. Коломойський та Боголюбов взяли на себе зобов’язання, але не виконали до встановленого терміну. План передбачав такі кроки:

до 15 листопада 2016 року вжити необхідних заходів для збільшення капіталу на 94,5 млрд гривень;

ненадійні кредити перевести на компанії з достатньою для погашення боргу виручкою.

Очевидно, результат старань не задовольнив очікування. Бізнес, який кредитував ПриватБанк, виявився неплатоспроможним: за словами голови правління фінустанови Олександра Шлапака, "практично всі нові позичальники не провадили господарської діяльності, були створені менше року тому і мали негативне фінансове становище".

Чергова перевірка НБУ виявила дефіцит капіталу в розмірі 146,4 млрд гривень. Оскільки План реструктуризації зірвався, постало питання про визнання ПриватБанку банкрутом. Але виведення з ринку несло загрозу для економіки України, з чим погодилася і Валерія Гонтарева, і Петро Порошенко.

Тож 18 грудня 2016 року Національний банк направив звернення в Міністерство фінансів із пропозицією націоналізувати ПриватБанк. Всі акції викупили за символічну суму — 1 гривню. Новий власник в обличчі Мінфіну почав довгий процес закриття бюджетної дірки. Частково погасити дефіцит вдалося за рахунок випуску державних облігацій.

Що змінилося після націоналізації

Після 2016 року держава суттєво збільшила свою частку в банківській системі України, що обмежило конкуренцію на ринку. Зате ПриватБанк отримав трамплін для швидкого розвитку, яким вдало скористався. Станом на 2024 рік він очолює майже всі рейтинги: на першому місці за надійністю та прибутковістю (заробив 50,263 млрд гривень за січень-листопад).

Клієнти також отримали чимало хорошого після націоналізації, бо вдалося:

запровадити стандарти корпоративного управління відповідно до міжнародних практик;

вдосконалити модель управління ризиками;

розвинути інноваційні технологічні рішення;

досягти стабільних фінансових результатів, завдяки чому українці можуть користуватися доступними послугами.

Нині клієнти отримують безліч нововведень, які покращують обслуговування і полегшують життя. Вони можуть здійснювати миттєві платежі, керувати підприємницькими рахунками, отримувати міжнародні перекази, брати кредити і відкривати депозити з вигідними процентними ставками, збирати волонтерські донати, оплачувати послуги і багато іншого.

Нагадаємо, іноді українці не можуть здійснити онлайн-платежі, оскільки ПриватБанк відмовляє провести операцію, вимагаючи додаткового введення ПІН-коду. Фінустанова пояснила, чому так відбувається, і дала інструкцію, як самостійно розблокувати такі платежі.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть оплачувати кредити на картці за допомогою терміналів самообслуговування. Проте іноді трапляються збої, через які погашення боргу стає неможливим. Фінансова установа обіцяла розібратися в ситуації та виправити технічні несправності.