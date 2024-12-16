Термінали ПриватБанку не приймають гроші для оплати кредиту — що відбувається

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

У клієнтів державного "ПриватБанку" виникають проблеми з оплатою кредитів через термінали самообслуговування. Тим часом банк пообіцяв розібратися у ситуації.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу українських банків.

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За словами одного з українців, він вирішив погасити заборгованість на кредитній картці "ПриватБанку", скориставшись терміналом самообслуговування цієї ж фінансової установи у центрі Києва. Йому потрібно було внести 26 800 грн, але з цим виникли труднощі.

"Під час внесення грошей на екрані після цифри 17 800 перестали змінюватися цифри. За мною вже виникла черга, тож я продовжив поповнювати картку, поки не вніс усю суму у 26 800 грн", — написав клієнт.

Чоловік зазначив, що після цього натиснув на кнопку "Оплатити" на терміналі, але на екрані досі писало, що він вніс тільки 17 800 грн.

"Я терміново звернувся на гарячу лінію банку, але мені запропонували чекати п’ять днів. Оскільки це був останній кредитний день, мені довелося додатково вносити ще 9 тис.грн", — розповів чоловік.

Клієнт намагався повернути кошти та залишав заявки, однак банк усі їх відхилив.

Як відреагували в банку

Представники "ПриватБанку" відреагували на цю скаргу запевнивши, що найближчим часом владнають проблему.

Раніше у ПриватБанку пояснили, чому під блокування потрапляють окремі платежі на ризикових сайтах. Там уточнили, що уникнути блокування можна, якщо вказати номер телефону у відповідному полі.

Також нещодавно у банку пояснили, як українцям уникнути втрати коштів під час операцій з банкоматами.