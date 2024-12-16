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Клиент ПриватБанка потерял деньги, оплачивая кредит — причина

16 декабря 2024 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Терминалы ПриватБанка не принимают деньги для оплаты кредита — что происходит
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

У клиентов государственного "ПриватБанка" появляются трудности с оплатой кредитов через терминалы самообслуживания. Между тем банк пообещал разобраться в ситуации. 

Об этом говорится на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе украинских банков.

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По словам одного из украинцев, он решил погасить задолженность на кредитной карте "ПриватБанка", воспользовавшись терминалом самообслуживания этого же финансового учреждения в центре Киева. Ему нужно было внести 26 800 грн, но с этим возникли трудности.

"Во время внесения денег на экране после цифры 17 800 перестали меняться цифры. За мной уже возникла очередь, поэтому я продолжил пополнять карточку, пока не внес всю сумму в 26 800 грн", — написал клиент.

Украинцы жалуются на работу терминалов ПриватБанка. Фото: ПриватБанк

Мужчина отметил, что после этого нажал кнопку "Оплатить" на терминале, но на экране до сих пор писало, что он внес только 17 800 грн.

"Я срочно обратился на горячую линию банка, но мне предложили ждать пять дней. Поскольку это был последний кредитный день, мне пришлось дополнительно вносить еще 9 тыс. грн", — рассказал мужчина.

Клиент пытался вернуть средства и оставлял заявки, однако банк все их отклонил.

Как отреагировал банк

Представители "ПриватБанка" отреагировали на эту жалобу заверив, что в ближайшее время уладят проблему.

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Ранее в "ПриватБанке" объяснили, почему под блокировку попадают отдельные платежи на рисковых сайтах. Там уточнили, что избежать блокировки можно, если указать номер телефона в поле.

Также недавно в банке объяснили, как украинцам избежать потери средств во время операций с банкоматами.

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