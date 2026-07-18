За это в Сільпо можно не платить: что начали выдавать покупателям бесплатно
Одна из украинских сетей супермаркетов снабдила потребителей бесплатным товаром. Посетители Сільпо могут использовать специальные пакеты для овощей и фруктов. Они доступны без дополнительной платы. В то же время нововведение понравилось не всем.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.
Бесплатные пакеты в Сільпо
Покупателям больше не придется платить за маленькие пакеты для овощей/фруктов или вообще отказываться от упаковки для минимизации использования пластика. В Сільпо выпустили специальные полубумажные пакеты для хранения продуктов. В отличие от обычных сумок, за них платить не нужно.
Однако нововведение поддержали не все потребители. В комментариях к посту мнения украинцев разделились. Кто-то считает, что овощи и фрукты вообще не нуждаются в пакетах, и даже полубумажные изделия сильно вредят экологии. Поэтому лучше ходить в супермаркеты с тканевыми сумками.
"Умные" тележки в Сільпо
Раньше мы рассказывали об интересных нововведениях в супермаркетах. Потребители могут пользоваться тележками с искусственным интеллектом. Они оборудованы экраном и камерой, распознающей товары. Необходимо поднести продукт к верхней части экрана и дождаться, когда название появится в электронной корзине.
После завершения покупок можно сразу пойти на кассу или расплатиться через мобильное приложение Сільпо. Для этого заранее придется присоединить банковскую карту к счету. Подобное новшество имеет целью разгрузить кассы супермаркетов и помочь потребителям быстрее совершать продуктовый шопинг.
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