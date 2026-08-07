Выплаты военнослужащим в августе: кто может получить материальную помощь

Украинские военнослужащие, карта и деньги в руке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут рассчитывать на материальную помощь от государства для решения социально-бытовых вопросов. Она предоставляется один раз в год, но только при наличии оснований, определенных законодательством.

В Министерстве обороны Украины рассказали, какой размер выплаты предусмотрен, кто имеет право на нее и как оформить помощь, передают Новини.LIVE.

Какую сумму могут получить военнослужащие

В 2026 году размер материальной помощи равен месячному денежному обеспечению военнослужащего.

При расчете учитываются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

все ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством (кроме вознаграждений), на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о назначении помощи.

Кто имеет право на материальную помощь

Помощь предоставляется один раз в течение года, если имеется хотя бы одно из указанных оснований.

Право на выплату имеют:

военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения, контузии, травмы или увечья при защите Украины;

семьи военнослужащих, находящихся в плену (за исключением тех, кто сдался добровольно), являющихся заложниками, интернированных в нейтральных государствах или считающихся пропавшими без вести;

военнослужащие, у которых соответствующие жизненные обстоятельства наступили в 2026 году или в декабре 2025 года, если тогда право на пособие не было использовано.

При каких жизненных обстоятельствах назначается выплата

Материальная помощь может быть назначена в случае:

смерти военнослужащего или его ближайших родственников — супруги или супруга, детей или родителей;

рождения или усыновления ребенка;

ухудшения состояния здоровья самого военнослужащего или его ближайших родственников, если это подтверждено медицинскими документами.

Отдельно право на помощь возникает, если:

военнослужащий заболел туберкулезом, ВИЧ/СПИДом или вирусным гепатитом В или С;

лечение, реабилитация или отпуск для лечения после ранения или заболевания, связанного с защитой Украины, длится более 30 дней и требует сложного лечения, протезирования, трансплантации или постоянного ухода;

военнослужащий или его близкие проходят лечение онкологического заболевания, требующего операции, лучевой или химиотерапии;

военнослужащий получил ранение, контузию, травму или увечье во время выполнения боевых задач в период военного положения;

супруга, супруг, дети или родители военнослужащего получили тяжкие травмы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Как оформить материальную помощь

Для назначения выплаты военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие основание для получения материальной помощи.

После рассмотрения документов командир издает соответствующий приказ, а выплата осуществляется в пределах средств, предусмотренных фондом денежного обеспечения воинской части.

Отдельные правила действуют для военных, которые до мобилизации или поступления на службу работали в бюджетных учреждениях. Они могут получить материальную помощь только при условии, что по прежнему месту работы в этом году аналогичную выплату им не начисляли.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить правила предоставления льгот ветеранам. Депутаты предлагают дополнительно укрепить социальные гарантии. В случае принятия инициативы выплаты не будут зависеть от наличия средств в госбюджете.

Также Новини.LIVE писали, в какие числа августа военнослужащие получат денежное довольствие. Выплаты будут осуществляться несколькими траншами. Сначала поступят оклады, а позже — доплаты и надбавки.