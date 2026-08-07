Выплаты военнослужащим в августе: кто может получить материальную помощь
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут рассчитывать на материальную помощь от государства для решения социально-бытовых вопросов. Она предоставляется один раз в год, но только при наличии оснований, определенных законодательством.
В Министерстве обороны Украины рассказали, какой размер выплаты предусмотрен, кто имеет право на нее и как оформить помощь, передают Новини.LIVE.
Какую сумму могут получить военнослужащие
В 2026 году размер материальной помощи равен месячному денежному обеспечению военнослужащего.
При расчете учитываются:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- все ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством (кроме вознаграждений), на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о назначении помощи.
Кто имеет право на материальную помощь
Помощь предоставляется один раз в течение года, если имеется хотя бы одно из указанных оснований.
Право на выплату имеют:
- военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения, контузии, травмы или увечья при защите Украины;
- семьи военнослужащих, находящихся в плену (за исключением тех, кто сдался добровольно), являющихся заложниками, интернированных в нейтральных государствах или считающихся пропавшими без вести;
- военнослужащие, у которых соответствующие жизненные обстоятельства наступили в 2026 году или в декабре 2025 года, если тогда право на пособие не было использовано.
При каких жизненных обстоятельствах назначается выплата
Материальная помощь может быть назначена в случае:
- смерти военнослужащего или его ближайших родственников — супруги или супруга, детей или родителей;
- рождения или усыновления ребенка;
- ухудшения состояния здоровья самого военнослужащего или его ближайших родственников, если это подтверждено медицинскими документами.
Отдельно право на помощь возникает, если:
- военнослужащий заболел туберкулезом, ВИЧ/СПИДом или вирусным гепатитом В или С;
- лечение, реабилитация или отпуск для лечения после ранения или заболевания, связанного с защитой Украины, длится более 30 дней и требует сложного лечения, протезирования, трансплантации или постоянного ухода;
- военнослужащий или его близкие проходят лечение онкологического заболевания, требующего операции, лучевой или химиотерапии;
- военнослужащий получил ранение, контузию, травму или увечье во время выполнения боевых задач в период военного положения;
- супруга, супруг, дети или родители военнослужащего получили тяжкие травмы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Как оформить материальную помощь
Для назначения выплаты военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие основание для получения материальной помощи.
После рассмотрения документов командир издает соответствующий приказ, а выплата осуществляется в пределах средств, предусмотренных фондом денежного обеспечения воинской части.
Отдельные правила действуют для военных, которые до мобилизации или поступления на службу работали в бюджетных учреждениях. Они могут получить материальную помощь только при условии, что по прежнему месту работы в этом году аналогичную выплату им не начисляли.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить правила предоставления льгот ветеранам. Депутаты предлагают дополнительно укрепить социальные гарантии. В случае принятия инициативы выплаты не будут зависеть от наличия средств в госбюджете.
Также Новини.LIVE писали, в какие числа августа военнослужащие получат денежное довольствие. Выплаты будут осуществляться несколькими траншами. Сначала поступят оклады, а позже — доплаты и надбавки.
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