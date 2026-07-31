Выплаты военнослужащим после ранения: сколько начисляют и почему могут задержать

Раненый украинский военный, деньги в кармане формы. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Получение боевого ранения само по себе не гарантирует автоматического начисления государственных выплат. На практике многие военнослужащие сталкиваются с задержками или вообще не получают средства из-за проблем с оформлением документов.

Почему военнослужащему после ранения могут не выплатить пособие, рассказало интернет-издание "Субота", передают Новини.LIVE.

Назначаются ли выплаты автоматически

В справочнике Министерства обороны Украины "Забота о военнослужащем" указано, что единовременная денежная помощь назначается только при наличии определенных законом оснований.

Речь идет о случаях, когда ранение, травма, контузия или увечье, полученные при исполнении обязанностей военной службы, привели к установлению инвалидности или частичной утрате трудоспособности.

Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что военные ожидают получить компенсацию сразу после ранения. На самом деле законодательство не предусматривает отдельной выплаты только за сам факт получения травмы.

Государство выплачивает средства в зависимости от последствий ранения или периода лечения. В частности, военнослужащий может претендовать на:

дополнительное вознаграждение за время стационарного лечения после боевого ранения;

единовременную денежную помощь после установления инвалидности;

единовременную выплату в случае определения частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности.

При наличии соответствующих оснований военнослужащий может получить сразу несколько видов выплат. Однако каждая из них оформляется отдельно при наличии конкретного пакета документов.

Когда выплачивают до 100 тысяч гривен

Военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию или увечье при защите Украины, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн в месяц за время пребывания на стационарном лечении.

Эта выплата также сохраняется при переводе между медицинскими учреждениями. Если после выписки военнослужащему предоставляется отпуск для лечения, дополнительное вознаграждение продолжает выплачиваться только при условии, что военно-врачебная комиссия официально признала ранение тяжким.

Именно поэтому отсутствие документального подтверждения связи ранения с защитой Родины или решения ВЛК о тяжести травмы часто становится причиной задержки выплат.

Когда назначается единовременная денежная помощь

Единовременная помощь выплачивается не в связи с самим ранением, а в связи с его последствиями для здоровья военнослужащего.

Право на такую компенсацию возникает, если после завершения лечения человеку установлена:

группу инвалидности;

частичную утрату трудоспособности без установления инвалидности.

В 2026 году сумма помощи зависит от причинно-следственной связи ранения и установленной группы инвалидности.

Если инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, выплаты составляют:

I группа — 1 331 200 грн;

II группа — 998 400 грн;

III группа — 832 000 грн.

Если же инвалидность связана с прохождением военной службы, но не соответствует указанным выше основаниям, размеры пособия меньше:

I группа — 399 360 грн;

II группа — 299 520 грн;

III группа — 232 960 грн.

В случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности размер выплаты определяется в зависимости от процента утраты трудоспособности, установленного уполномоченными медицинскими экспертами.

Почему чаще всего задерживают выплаты

В большинстве случаев проблема заключается не в отказе государства финансировать выплаты, а в том, что документы оформлены неправильно или не прошли все необходимые этапы согласования.

Наиболее распространенными причинами задержки являются:

отсутствие справки об обстоятельствах ранения;

отсутствие в справке информации о связи ранения с защитой Родины;

ошибки или неточности в медицинских документах;

отсутствие или неправильное оформление заключения ВЛК;

неподача заявления на назначение единовременной денежной помощи;

задержка оформления приказа воинской частью;

возврат документов на доработку без уведомления военнослужащего.

Именно поэтому важно не пассивно ждать начисления средств, а регулярно уточнять, на каком этапе находится рассмотрение документов.

Что необходимо сделать военнослужащему

Прежде всего необходимо обратиться в свою воинскую часть с рапортом, в котором попросить письменно сообщить:

почему выплата до сих пор не назначена;

какие документы уже находятся в личном деле;

каких документов не хватает;

кто отвечает за их оформление и передачу.

К рапорту желательно приложить копии всех имеющихся документов: справку об обстоятельствах ранения, выписки из медицинских учреждений, заключение ВЛК, документы о лечении и подтверждение пребывания в стационаре или на лечебном отпуске.

Если военнослужащий не может самостоятельно заниматься оформлением документов из-за состояния здоровья, помочь со сбором материалов и отправкой обращения могут его родственники.

Куда обращаться, если ответа нет

Если воинская часть не реагирует на обращение или не объясняет причины задержки, можно обратиться в компетентные органы:

горячая линия Министерства обороны Украины — 1512;

горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека — 1678;

система бесплатной правовой помощи — 0 800 213 103.

При обращении следует подготовить основные сведения о военнослужащем, дату и место ранения, информацию о лечении, а также все имеющиеся документы.

Желательно, чтобы все обращения были письменными или направлялись через официальные каналы связи. Это поможет подтвердить факт обращения и, при необходимости, использовать ответ для дальнейшего обжалования.

В итоге, своевременное получение выплат после ранения зависит не только от самого факта получения травмы, но и от правильного оформления всех необходимых документов.

Именно справка об обстоятельствах ранения, медицинские заключения, решение ВЛК и надлежащим образом поданные заявления чаще всего определяют, будут ли средства начислены без задержек.

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