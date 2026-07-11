Выплаты военнослужащим: почему не поступила тыловая надбавка 10 000 грн

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Большинство украинских военнослужащих уже получили денежное довольствие за июнь. Однако анонсированную Минобороны тыловую надбавку в размере 10 000 грн защитникам не выплатили.

Почему военным не поступила доплата и когда ждать деньги, рассказали в информагентстве Министерства обороны Украины "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

Когда военнослужащие получат надбавку в размере 10 000 грн

Военнослужащим, имеющим право на так называемую тыловую надбавку, выплатят по 10 000 грн за июнь во второй половине июля. Средства поступят одновременно с другими дополнительными выплатами, в частности боевыми.

После введения этой доплаты минимальный размер денежного обеспечения для военных, проходящих службу в тылу, составит не менее 30 000 грн в месяц.

Кто имеет право на доплату

Новая надбавка предусмотрена для военнослужащих, которые не получают других дополнительных вознаграждений в размере 30 000, 50 000 или 100 000 грн.

В то же время есть категории военнослужащих, которым эта выплата не назначается.

В частности, ее не начисляют:

во время пребывания в отпуске;

на период обучения;

военнослужащим, находящимся в распоряжении командования;

лицам, зачисленным в резервные подразделения;

курсантам военных учебных заведений.

"Военнослужащий, подписавший новый контракт, будет получать не менее 30 тыс. грн, если подпишет контракт на два года, и не менее 40 тыс. грн для контрактов на 10 и 14 месяцев. Это касается также краткосрочных контрактов для уволенных со службы сроком на 6 месяцев", — отметили в Минобороны.

Там пояснили, что базовое денежное обеспечение солдата составляет 20 000 грн. Если военнослужащий не имеет права на другие дополнительные вознаграждения, ему будут выплачивать еще 10 000 грн тыловой надбавки.

В ведомстве подчеркнули, что фактический размер денежного довольствия может быть значительно выше. Он формируется с учетом воинского звания, занимаемой должности, места прохождения службы, участия в боевых действиях, а также вида и рода войск.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле военнослужащие получат денежное довольствие, начисленное по новой системе. Она предусматривает дополнительные премии и мотивационные надбавки. При этом, как и раньше, деньги будут поступать несколькими траншами.

Также Новини.LIVE писали, на какие минимальные и максимальные выплаты могут рассчитывать защитники. В частности, тыловикам будут начислять специальную надбавку. Для защитников, участвующих в боевых действиях, установлены дополнительные вознаграждения.