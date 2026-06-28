Выплаты семьям погибших военнослужащих: кто имеет право на 15 млн грн и как распределяются средства

Женщина держит деньги в руках, деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине семьи погибших военнослужащих получают от государства единовременную денежную помощь. В 2026 году ее размер составляет 15 млн гривен. Эта сумма распределяется между близкими родственниками погибшего в определенных долях, в зависимости от наличия или отсутствия личного распоряжения

Кому назначают и как распределяют ОГД, рассказала специалист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Сколько и кому выплачивают, если есть личное распоряжение

Во время полномасштабной войны защитники получили возможность заранее определять лиц, которые должны получить единовременную денежную помощь в случае их гибели, а также устанавливать размер доли для каждого получателя.

"Если такое распоряжение составлено, средства выплачиваются именно указанным в нем лицам", — отмечает Александра Капитула.

В то же время даже наличие такого документа не лишает отдельных членов семьи гарантированного законом права на часть выплаты.

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"Независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего", — подчеркивает эксперт.

Речь идет о так называемой обязательной доле. Такие лица могут претендовать на половину суммы, которую они получили бы при распределении средств по общим правилам.

Именно эта норма часто становится причиной судебных споров между родственниками, особенно если на выплату претендуют члены семьи, которые длительное время не поддерживали связь с погибшим военнослужащим.

Как делят деньги при отсутствии распоряжения

Если личного распоряжения нет, единовременное пособие распределяется поровну между лицами, определенными законодательством.

Право на получение средств имеют:

супруга или супруг погибшего военнослужащего;

дети, в том числе усыновленные, а также зачатые при жизни военнослужащего;

родители, если они не были лишены родительских прав;

внуки, если их родители умерли.

Кроме того, претендовать на выплату могут гражданские супруги погибшего. Однако для этого необходимо через суд подтвердить факт проживания одной семьей.

При каких обстоятельствах в выплате могут отказать

Каждый случай гибели военнослужащего проходит отдельную проверку. Закон предусматривает ряд обстоятельств, при которых единовременное пособие не назначается.

"Например, если смерть стала следствием совершения уголовного или административного правонарушения, действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или же самоубийства", — отмечает юрист.

Также основанием для отказа может стать предоставление недостоверных сведений или поддельных документов.

В то же время проблемы могут возникать не только из-за конфликтов между потенциальными получателями средств. Иногда семьи сталкиваются с необоснованными отказами со стороны государственных органов из-за ошибок в документах или споров относительно обстоятельств гибели военнослужащего. В таких случаях защитить свои права часто удается только через суд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в рамках новой реформы Минобороны некоторым военнослужащим повысили минимальные оклады. Сумма выросла с 20 000 до 30 000 грн. Однако доплата будет осуществляться только при определенных условиях.

Также Новини.LIVE писали, какую денежную помощь получают защитники при увольнении со службы. Некоторые категории военнослужащих имеют право на выплату в размере 50% или 25% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. В то же время для офицеров, проходящих службу по призыву, действуют особые правила.