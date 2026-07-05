Выплаты по инвалидности в июле: кто получит не менее 10,5 тыс. грн

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцы, утратившие трудоспособность вследствие болезни, травмы или врождённых нарушений здоровья, могут получать пенсию по инвалидности. Её размер зависит от группы инвалидности, страхового стажа и других условий, определённых законом. Государство также гарантирует повышенную минимальную пенсию для некоторых категорий граждан.

О том, для какой категории граждан минимальный размер выплат по инвалидности не может быть меньше 10 тыс. грн в июле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Какова минимальная пенсия по инвалидности в 2026 году

В 2026 году минимальная пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. Сейчас он составляет 2 595 гривен.

Это гарантированный минимум, который государство выплачивает независимо от размера зарплаты или количества лет страхового стажа.

Кому государство гарантирует пенсию в размере более 10 тысяч гривен в июле

Для людей с инвалидностью вследствие войны действуют повышенные минимальные выплаты. Согласно постановлению Кабмина, с 1 марта 2026 года общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками, индексацией и другими доплатами не может быть меньше:

10 625 грн — для людей с инвалидностью вследствие войны III группы;

15 494 грн — для людей с инвалидностью вследствие войны II группы;

18 885 грн — для людей с инвалидностью вследствие войны I группы.

Однако в эту сумму не включаются пенсия за особые заслуги перед Украиной и отдельные специальные доплаты.

Кто из военнослужащих имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности могут назначить военнослужащим, если инвалидность была установлена во время службы или в течение трех месяцев после увольнения.

Также выплаты могут назначить и позже, если медицинские документы подтверждают, что инвалидность наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время прохождения военной службы или выполнения боевых задач по защите Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью в Украине могут получать пенсию, если полностью или частично утратили трудоспособность. Сумма выплат зависит от группы инвалидности, поэтому стоит знать, на какую поддержку можно рассчитывать в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что помимо пенсии, в июле 2026 года государство продолжит оказывать социальную помощь многим гражданам. В частности, люди с инвалидностью могут иметь льготы на оплату коммунальных услуг. Поэтому интересно знать, кто имеет право на скидку и как её оформить.