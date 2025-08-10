Пересечение границы с Польшей — этапы и к каким проверкам следует подготовиться украинцам в августе

Люди достают багаж из автобуса. Фото: УНИАН

Попасть из Украины в Польшу можно на авто, поездом или пешком. Авиарейсы между странами пока не выполняются. В международных поездах проверка документов и таможенный досмотр в основном проводятся во время движения или на пограничных станциях, без обязательного выхода пассажиров из вагонов.

О том, какие этапы включает процедура пересечения польской границы и к каким проверкам нужно быть готовым украинцам в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие этапы нужно пройти для пересечения границы с Польшей

Чтобы избежать задержек, перед поездкой украинцам стоит подготовить документы и знать порядок прохождения контроля:

Паспортный контроль с украинской стороны — проверяют действительность паспорта, визу или разрешение на пребывание (при необходимости), документы для детей и могут уточнить цель поездки. Таможенный контроль с украинской стороны — досмотр личных вещей и багажа. Суммы свыше 10 000 евро обязательно декларируются. Нейтральная зона — после украинского контроля идете к польскому пункту пропуска, держа документы при себе. Паспортный контроль в Польше — проверка паспорта, возможные вопросы о цели поездки и финансовой состоятельности пребывания в стране. Таможенный контроль в Польше — досмотр вещей по правилам ЕС. Для алкоголя, табака, продуктов и крупной наличности действуют ограничения.

После прохождения всех процедур можно официально въехать в Польшу. Вернуться на предыдущий этап без повторной проверки невозможно, поэтому следите, чтобы документы и вещи были при вас.

Для поездок до 90 дней гражданам Украины виза не нужна. Достаточно иметь биометрический паспорт. Это позволяет посещать Польшу с туристической или деловой целью, на учебу, лечение или к родственникам без дополнительных документов.

Как пересечь границу с Польшей на авто

Водителю нужно иметь действующее национальное водительское удостоверение, которое соответствует международным стандартам, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис гражданской ответственности.

На пункте пропуска осуществляется паспортный контроль (проверка документов всех лиц в машине) и таможенный контроль, во время которого осматривают авто и багаж, чтобы выявить запрещенные для перевозки вещи.

Ранее мы писали, что принадлежность к среднему классу в Польше определяется стабильным заработком. Исследователи подсчитали, какой уровень зарплаты позволяет быть "не бедным и не богатым".

Также мы рассказывали, что на границе с Польшей у украинцев проверяют не только документы, но и могут оценить финансовую состоятельность человека — имеет ли он достаточно денег для проживания на время поездки.