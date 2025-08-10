Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Въезд в Польшу — какие проверки ждут украинцев на границе

Въезд в Польшу — какие проверки ждут украинцев на границе

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 18:10
Пересечение границы с Польшей — этапы и к каким проверкам следует подготовиться украинцам в августе
Люди достают багаж из автобуса. Фото: УНИАН

Попасть из Украины в Польшу можно на авто, поездом или пешком. Авиарейсы между странами пока не выполняются. В международных поездах проверка документов и таможенный досмотр в основном проводятся во время движения или на пограничных станциях, без обязательного выхода пассажиров из вагонов.

О том, какие этапы включает процедура пересечения польской границы и к каким проверкам нужно быть готовым украинцам в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие этапы нужно пройти для пересечения границы с Польшей

Чтобы избежать задержек, перед поездкой украинцам стоит подготовить документы и знать порядок прохождения контроля:

  1. Паспортный контроль с украинской стороны — проверяют действительность паспорта, визу или разрешение на пребывание (при необходимости), документы для детей и могут уточнить цель поездки.
  2. Таможенный контроль с украинской стороны — досмотр личных вещей и багажа. Суммы свыше 10 000 евро обязательно декларируются.
  3. Нейтральная зона — после украинского контроля идете к польскому пункту пропуска, держа документы при себе.
  4. Паспортный контроль в Польше — проверка паспорта, возможные вопросы о цели поездки и финансовой состоятельности пребывания в стране.
  5. Таможенный контроль в Польше — досмотр вещей по правилам ЕС. Для алкоголя, табака, продуктов и крупной наличности действуют ограничения.

После прохождения всех процедур можно официально въехать в Польшу. Вернуться на предыдущий этап без повторной проверки невозможно, поэтому следите, чтобы документы и вещи были при вас.

Для поездок до 90 дней гражданам Украины виза не нужна. Достаточно иметь биометрический паспорт. Это позволяет посещать Польшу с туристической или деловой целью, на учебу, лечение или к родственникам без дополнительных документов.

Как пересечь границу с Польшей на авто

Водителю нужно иметь действующее национальное водительское удостоверение, которое соответствует международным стандартам, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис гражданской ответственности.

На пункте пропуска осуществляется паспортный контроль (проверка документов всех лиц в машине) и таможенный контроль, во время которого осматривают авто и багаж, чтобы выявить запрещенные для перевозки вещи.

Ранее мы писали, что принадлежность к среднему классу в Польше определяется стабильным заработком. Исследователи подсчитали, какой уровень зарплаты позволяет быть "не бедным и не богатым".

Также мы рассказывали, что на границе с Польшей у украинцев проверяют не только документы, но и могут оценить финансовую состоятельность человека — имеет ли он достаточно денег для проживания на время поездки.

Польша граница проверки украинцы в Польше выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации