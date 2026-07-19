Выгодные скидки на тарифные планы: что Vodafone предлагает новым абонентам

Магазин Vodafone и девушка с телефоном. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Мобильные операторы Украины предоставляют абонентам возможности экономии на связи. Например, при переносе номера в сеть нередко предлагаются выгодные скидки. Не помешает узнать, какие преимущества предлагает Vodafone новым клиентам в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие преимущества доступны абонентам Vodafone.

Скидки на тарифные планы

При первом подключении предоставляется сниженная цена на два пакета услуг, а именно:

ULTRA — 510 грн/мес. вместо 700 грн;

ULTRA VIP — 1 100 грн/мес. вместо 1 500 грн.

Акция действует при использовании функционала мобильного приложения My Vodafone и обеспечивает скидкой на шесть месяцев обслуживания. По истечении этого срока будет действовать базовая стоимость тарифного плана.

"Идентификация личности осуществляется через приложение "Дія" (если у вас есть ID-карта или загранпаспорт) или через BankID (если у вас паспорт-книжечка старого образца)", — сообщили в компании.

В рамках тарифного плана ULTRA новые абоненты получают такой набор услуг:

безлимитный трафик;

25 ГБ трафика в 27 странах ЕС;

неограниченные звонки в сети;

безлимит на входящие звонки в ЕС;

1000 минут на разговоры по Украине и в ЕС;

1000 SMS;

300 минут на звонки за границу и между странами Европейского Союза;

100 МБ в роуминге (20 стран).

Тарифный план ULTRA VIP предоставляет аналогичные услуги, но с более обширным базовым набором.

Скидки для корпоративных абонентов

При первом подключении корпоративной связи от Vodafone бизнес-клиенты получают выгодные скидки и бонусы, которые помогают сократить расходы. Стоимость пакетов услуг составляет:

Business Connect — 270 грн/мес. вместо 360 грн;

Business Connect+ — 487,5 грн/мес. вместо 650 грн;

Business Pro — 250 грн/мес. вместо 330 грн;

Business Unlim — 300 грн/мес. вместо 400 грн;

Business Unlim Plus — 375 грн/мес. вместо 500 грн;

Business Ultra L — 487,5 грн/мес. вместо 650 грн;

Business Ultra XL — 637,5 грн/мес. вместо 850 грн;

Business Ultra VIP — 900 грн/мес. вместо 1 200 грн.

Скидка 25% предоставляется новым абонентам, в частности ФЛП и юридическим лицам. Для подключения необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, дабы подписать договор о предоставлении услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой тарифный план от Vodafone самый дорогой. За ULTRA VIP абоненты должны платить 1 500 грн ежемесячно. А с услугой "Год без абонплаты" общая стоимость обслуживания составляет 16 500 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что абоненты Киевстара могут пользоваться услугами бесплатно. Для этого нужно подключить сервис "Неделя доверия", который предоставляет домашний интернет, мобильный трафик, минуты на разговоры и телевидение на семь дней. Сервис доступен при отсутствии денег на мобильном счете.