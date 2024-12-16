Удорожание тарифов Vodafone – что изменится в декабре

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил украинцев об изменении стоимости пакетов услуг. Вскоре абонентам придется больше платить за тарифные планы Vodafone. Нововведения для клиентов заработают с 24 декабря 2024 года.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

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Новая стоимость тарифов Vodafone

Цены пересмотрели только для абонентов подписки. Разница в суммах за месяц составит от 70 до 120 грн, хотя объемы услуг не изменятся. То есть, украинцы будут пользоваться определенным ранее количеством минут на разговоры и мегабайт. С 24 декабря тарифные планы будут стоить:

Turbo — 270 грн вместо 180 грн;

Joice Start — 270 грн вместо 200 грн;

Joice Pro — 330 грн вместо 260 грн;

Joice Max — 450 грн вместо 330 грн.

Чтобы смягчить влияние нововведений, Vodafone решил предоставить клиентам небольшую скидку. Те украинцы, которые совершили первый звонок в выбранном тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025 года, будут платить нынешнюю стоимость вместо обновленной в течение 3 месяцев (при отсутствии других предложений на номере).

Vodafone изменит стоимость тарифов. Фото: скриншот

Vodafone изменит стоимость тарифов. Фото: скриншот

Vodafone изменит стоимость тарифов. Фото: скриншот

Vodafone изменит стоимость тарифов. Фото: скриншот 1/4 ​ 4

Кстати, в декабре Vodafone уже планировал поднять стоимость пользования тарифными линейками Smart и Euro. Но при новых ценах компания предоставляла большие объемы услуг, в частности мобильного трафика и минут на разговоры с абонентами других сетей. Предполагалось, что заработанную разницу оператор инвестирует в развитие технологий и улучшение обслуживания клиентов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, компания "Укртелеком" также предупредила клиентов об удорожании услуг фиксированной телефонной связи и проводного радио. С 1 января вырастет стоимость нескольких тарифных пакетов из-за необходимости финансирования модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

Также мы писали, что Киевстар может снабдить абонентов дополнительными мегабайтами, но только в ночное время. Благодаря услуге "Интернет-пакет Ночной" украинцы получают 10 000 МБ за 30 грн в месяц, но могут ими пользоваться с 11 часов вечера до 7 часов утра.