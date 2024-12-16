Подорожчання тарифів Vodafone – що зміниться у грудні

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив українців про зміну вартості пакетів послуг. Невдовзі абонентам доведеться більше платити за тарифні плани Vodafone. Нововведення для клієнтів запрацює з 24 грудня 2024 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

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Нова вартість тарифів Vodafone

Ціни переглянули тільки для абонентів передплати. Різниця у сумах за місяць становитиме від 70 до 120 грн, хоча обсяги послуг не зміняться. Тобто українці користуватимуться визначеною раніше кількістю хвилин на розмови та мегабайт. Із 24 грудня тарифні плани коштуватимуть:

Turbo — 270 грн замість 180 грн;

Joice Start — 270 грн замість 200 грн;

Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;

Joice Max — 450 грн замість 330 грн.

Аби пом’якшити вплив від нововведень, Vodafone вирішив надати клієнтам невелику знижку. Ті українці, які здійснили перший дзвінок в обраному тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025 року, будуть сплачувати нинішню вартість замість оновленої протягом 3 місяців (за умови відсутності інших пропозицій на номері).

Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот

Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот

Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот

Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот 1 / 4

До речі, в грудні Vodafone уже планував підняти вартість користування тарифними лінійками Smart і Euro. Але за нові ціни компанія надавала більші обсяги послуг, зокрема мобільного трафіку і хвилин на розмови з абонентами інших мереж. Передбачалося, що зароблену різницю оператор інвестує в розвиток технологій та покращення обслуговування клієнтів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, компанія "Укртелеком" також попередила клієнтів про дорожчання послуг фіксованого телефонного зв’язку і провідного радіо. З 1 січня виросте вартість кількох тарифних пакетів через необхідність фінансувати модернізацію телекомунікаційної інфраструктури.

Також ми писали, що Київстар може забезпечити абонентів додатковими мегабайтами, але тільки в нічний час. Завдяки послузі "Інтернет-пакет Нічний" українці отримують 10 000 МБ за 30 грн на місяць, але можуть ними користуватися з 11 години вечора до 7 години ранку.