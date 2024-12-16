Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Vodafone різко підніме ціни на тарифи — що подорожчає у грудні arrow

Vodafone різко підніме ціни на тарифи — що подорожчає у грудні

16 грудня 2024 16:06
Єлизавета Супівська - редактор
Подорожчання тарифів Vodafone – що зміниться у грудні
Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Популярний мобільний оператор попередив українців про зміну вартості пакетів послуг. Невдовзі абонентам доведеться більше платити за тарифні плани Vodafone. Нововведення для клієнтів запрацює з 24 грудня 2024 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

Читайте також:

Нова вартість тарифів Vodafone

Ціни переглянули тільки для абонентів передплати. Різниця у сумах за місяць становитиме від 70 до 120 грн, хоча обсяги послуг не зміняться. Тобто українці користуватимуться визначеною раніше кількістю хвилин на розмови та мегабайт. Із 24 грудня тарифні плани коштуватимуть:

  • Turbo — 270 грн замість 180 грн;
  • Joice Start — 270 грн замість 200 грн;
  • Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;
  • Joice Max — 450 грн замість 330 грн.

Аби пом’якшити вплив від нововведень, Vodafone вирішив надати клієнтам невелику знижку. Ті українці, які здійснили перший дзвінок в обраному тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025 року, будуть сплачувати нинішню вартість замість оновленої протягом 3 місяців (за умови відсутності інших пропозицій на номері).

  • Vodafone різко підніме ціни на тарифи — що подорожчає у грудні - фото 1
    Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот
  • Vodafone різко підніме ціни на тарифи — що подорожчає у грудні - фото 2
    Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот
  • Vodafone різко підніме ціни на тарифи — що подорожчає у грудні - фото 3
    Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот
  • Vodafone різко підніме ціни на тарифи — що подорожчає у грудні - фото 4
    Vodafone змінить вартість тарифів. Фото: скриншот
1 / 4

До речі, в грудні Vodafone уже планував підняти вартість користування тарифними лінійками Smart і Euro. Але за нові ціни компанія надавала більші обсяги послуг, зокрема мобільного трафіку і хвилин на розмови з абонентами інших мереж. Передбачалося, що зароблену різницю оператор інвестує в розвиток технологій та покращення обслуговування клієнтів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, компанія "Укртелеком" також попередила клієнтів про дорожчання послуг фіксованого телефонного зв’язку і провідного радіо. З 1 січня виросте вартість кількох тарифних пакетів через необхідність фінансувати модернізацію телекомунікаційної інфраструктури.

Також ми писали, що Київстар може забезпечити абонентів додатковими мегабайтами, але тільки в нічний час. Завдяки послузі "Інтернет-пакет Нічний" українці отримують 10 000 МБ за 30 грн на місяць, але можуть ними користуватися з 11 години вечора до 7 години ранку.

Vodafone зв'язок ціни мобільний інтернет мобільні оператори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:38 Лубінець відреагував на знущання над бійцями у 211-й бригаді

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

17:38 Лубінець відреагував на знущання над бійцями у 211-й бригаді

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК