Купюры евро в Украине — от каких банкнот следует избавиться уже в 2025 году

Купюры евро. Фото: Pexels

Украинцам не стоит хранить некоторые банкноты евро. Если отказаться от наличных, результат будет положительный, хотя не все граждане догадываются о таком эффекте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр европейской валюты желательно избавиться в 2025 году.

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Какие купюры евро не надо хранить

Причин избавиться от иностранной валюты существует много. Первая и наиболее очевидная — деньги имеют признаки подделки. Фальшивыми банкнотами невозможно рассчитаться, их не принимают на обмен, не разменивают. Единственный вариант — отправить сбережения на исследование в НБУ, откуда они попадут в полицию.

Вторая причина — заработок на коллекционерах. Купюры евро могут иметь редкий и красивый серийный номер, например, несколько нулей подряд или чередование цифр. За такими экземплярами охотятся украинцы, видящие в наличных инвестиционный актив. Они готовы заплатить за банкноту гораздо больше, чем ее реальная стоимость по курсу.

Третья причина избавиться от валюты связана с номиналом. Европейский центральный банк не печатает 500 евро с 2019 года. Бумажные деньги остались только в сбережениях людей. Но с каждым годом становится сложнее использовать купюры, поскольку их часто отказываются принимать для обмена и расчетов. Рекомендуется побыстрее избавиться от 500 евро, дабы не иметь проблем в будущем.

Евро как основная валюта Украины

Долгое время в информационном пространстве Украины "гуляет" тезис об отказе от доллара как курсообразующей валюты в пользу евро. Это якобы очевидный шаг, учитывая путь государства в ЕС. Но украинцев заверили: в ближайшие годы изменения не предвидятся.

"Мы не готовы отказаться от доллара и привязать национальную валюту к евро ни в 2025 году, ни в 2026-м. Это очень далекая перспектива, и мы начнем о ней говорить точно уже после вступления Украины в состав Европейского Союза", — отметил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире День.LIVE.

Поэтому нашим гражданам не следует переживать о нововведениях в ближайшее время, доллар в течение нескольких следующих лет точно будет оставаться курсообразующей валютой в Украине. Плюс по паритету покупательной способности на 2025 год зафиксировали довольно высокий показатель, что свидетельствует о росте реальных доходов населения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит покупать различные номиналы валюты, учитывая индивидуальные обстоятельства. Крупные купюры, в частности 100 долларов или 200 евро, удобнее хранить, а мелкими — расплачиваться за товары и услуги в магазинах.

Также мы писали, что евро установили официальной валютой несколько десятков стран ЕС, входящих в Еврозону. Остальные члены союза должны перейти на валюту позже. Исключение сделали только для Дании, граждане которой используют крону.