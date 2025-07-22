Купюри євро в Україні — яких банкнот слід позбутися вже у 2025 році

Купюри євро. Фото: Pexels

Українцям не варто зберігати деякі банкноти євро. Якщо відмовитися від готівки, результат буде позитивний, хоча не всі громадяни здогадуються про такий ефект.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр європейської валюти бажано позбутися у 2025 році.

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Які купюри євро не треба зберігати

Причин позбутися іноземної валюти існує багато. Перша і найбільш очевидна — гроші мають ознаки підроблення. Фальшивими банкнотами неможливо розрахуватися, їх не приймають на обмін, не розмінюють тощо. Єдиний варіант — відправити заощадження на дослідження в НБУ, звідки вони потраплять у поліцію.

Друга причина — заробіток на колекціонерах. Купюри євро можуть мати рідкісний і красивий серійний номер, наприклад, кілька нулів підряд чи чергування цифр. За такими екземплярами полюють українці, які бачать у готівці інвестиційний актив. Вони готові заплатити за банкноту набагато більше, ніж її реальна вартість за курсом.

Третя причина позбутися валюти пов’язана з номіналом. Європейський центральний банк не друкує 500 євро з 2019 року. Паперові гроші залишилися тільки в заощадженнях людей. Але з кожним роком стає складніше використовувати купюри, бо їх часто відмовляються приймати для обміну та розрахунків. Рекомендується якнайшвидше позбутися 500 євро, аби не мати проблем у майбутньому.

Євро як основна валюта України

Довгий час в інформаційному просторі України "гуляє" теза про відмову від долара як курсоутворювальної валюти на користь євро. Це нібито очевидний крок з огляду на шлях держави в ЄС. Але українців запевнили: найближчими роками зміни не передбачаються.

"Ми не готові відмовитися від долара і прив’язати національну валюту до євро ні в 2025 році, ані в 2026-му. Це дуже далека перспектива, і ми почнемо про неї говорити точно вже після вступу України у склад Європейського Союзу", — зазначив доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі День.LIVE.

Тому нашим громадянам не слід переживати про нововведення найближчим часом, долар протягом кількох наступних років точно залишатиметься курсоутворювальною валютою в Україні. Плюс за паритетом купівельної спроможності станом на 2025 рік зафіксували доволі високий показник, що свідчить про зростання реальних доходів населення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто купувати різні номінали валюти, враховуючи індивідуальні обставини. Великі купюри, зокрема 100 доларів чи 200 євро, зручніше зберігати, а дрібними — розплачуватися за товари і послуги в магазинах.

Також ми писали, що євро встановили офіційною валютою кілька десятків країн ЄС, що входять до Єврозони. Інші члени союзу мають перейти на валюту пізніше. Виняток зробили тільки для Данії, громадяни якої використовують крону.