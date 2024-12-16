Наследство во время войны — что делать украинцам за границей

Подпись документов. Фото: Unsplash

Полномасштабная война, начатая Россией в 2022 году, заставила многих украинцев уехать за пределы страны. Теперь у некоторых из них возникают вопросы о том, можно ли принять наследство в Украине, находясь за границей.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.

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По словам специалиста, для принятия наследства независимо от того, находится человек в Украине или за границей, устанавливается срок в шесть месяцев со дня смерти. Наследник, на время открытия наследства не проживавший постоянно с наследодателем, должен предоставить нотариусу заявление о принятии наследства. Для этого нужно:

обратиться к любому нотариусу в той стране, где вы находитесь;

или в консульское учреждение Украины для оформления заявления о принятии наследства;

прислать должным образом заявление нотариуса по последнему месту жительства наследодателя. Днем подачи заявления будет считаться день отправки почтового сообщения.

"Обратиться с заявлением о принятии наследства к юристу можно лично или отправить по почте на его электронную почту. В таком случае подлинность подписи наследника должна быть нотариально удостоверена", — говорит Симутин.

В то же время, в консульском учреждении заявление будет сразу составлено на украинском языке, его не нужно будет переводить, легализовывать и удостоверять верность перевода.

Что еще стоит знать

Адвокат добавил, что внесенные Кабмином после начала полномасштабной войны с Россией изменения, что подавать заявления о принятии наследства можно любому нотариусу на территории Украины, уже не действуют. Поэтому заявление подается только тому нотариусу, где проживал наследодатель.

"А наследники, постоянно проживавшие с наследодателем на время открытия наследства (то есть на день его смерти), имеют одинаковую с ним регистрацию места жительства (прописку) считаются принявшими наследство. Для них наследство открывается автоматически, без подачи заявлений", — сообщил адвокат.

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