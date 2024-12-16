Спадщина під час війни — що робити українцям за кордоном

Підпис документів. Фото: Unsplash

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія у 2022 році, змусила багатьох українців виїхати за межі країни. Зараз у деяких з них виникають питання щодо того, чи можна прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Яка процедура отримання спадщини в Україні за кордоном

За словами фахівця, для прийняття спадщини незалежно від того, перебуває людина в Україні чи за кордоном, встановлюється строк у шість місяців з дня смерті. Спадкоємець, який на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має надати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Для цього потрібно:

звернутися до будь-якого нотаріуса у тій країні, де ви перебуваєте;

або до консульської установи України для оформлення заяви про прийняття спадщини.

надіслати належним чином заяву нотаріусу за останнім місцем проживання спадкодавця. Днем подання заяви вважатиметься день відправлення поштового повідомлення.

"Звернутися із заявою про прийняття спадщини до юриста можна особисто або надіслати поштою на його адресу. У такому випадку справжність підпису спадкоємця має бути нотаріально засвідчена", — каже Сімутін.

Водночас у консульській установі заява буде одразу укладена українською мовою, її не потрібно буде перекладати, легалізовувати та засвідчувати вірність перекладу.

Що ще варто знати

Адвокат додав, що внесені Кабміном після початку повномасштабної війни з Росією зміни щодо подачі заяви про прийняття спадщини будь-якому нотаріусу на території України вже не діють. Тож заява подається тільки нотаріусу, де проживав спадкодавець.

"А спадкоємців, які постійно проживали зі спадкодавцем на час відкриття спадщини (тобто на день його смерті), мають однакову з ним реєстрацію місця проживання (прописку) вважаються такими, що прийняли спадщину. Для них спадщина відкривається автоматично, без подання заяв", — повідомив адвокат.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати майно у власність не тільки придбавши його, а й шляхом спадщини або дарування. Дарча означає, що гараж, земля, квартира чи будинок були безплатно подаровані дарувальником обдарованому.

Також ми писали про те, як правильно декларувати об’єкти спадщини чи подарунків. Варто знати, що в українському законодавстві є певні нюанси.