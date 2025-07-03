Банковская тайна в Украине — кто может оказаться под прицелом налоговиков после нововведений

Человек держит кредитную карту в руках. Фото: Pexels

Комитет рекомендовал в первом чтении законопроект SEPA, предусматривающий создание реестра банковских счетов и банковских сейфов всех граждан. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк 3 июня, к нему могут получить доступ налоговая, правоохранители и другие органы.

Новини.LIVE выясняли, кто может оказаться под прицелом налоговиков.

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В течение следующих трех лет Министерство финансов Украины планирует отменить или существенно ослабить банковскую тайну, предоставив Государственной налоговой службе внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах украинцев.

Норма для европейской интеграции

Причин для паники, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, нет. Потому что, во-первых, это является одним из требований на пути Украины к европейской интеграции. Во-вторых — налоговая не будет интересоваться мелкими переводами.

"На жизни большинства украинцев это вообще никак не отразится. Потому что если нечего скрывать — то разницы никакой, есть ли внесудебный доступ к банковским счетам, или его нет. Это просто норма, которую мы должны выполнить для нашей европейской интеграции", — отметил Сергей Фурса в комментарии Новини.LIVE.

На крючке не только у налоговой?

Главная проблема внесудебного доступа к банковской тайне заключается в отсутствии адекватной судебной системы, которая бы защищала права украинцев. Потому что после того, как налоговая получит доступ к счетам налогоплательщиков эти базы данных могут оказаться в чьих-либо руках. И гарантий, что украинцев не будут этим шантажировать — никаких, считает экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

"Прежде всего это отразится на жизни обычных украинцев. Произойдет рост коррупции, бандитизма", — говорит эксперт.

Он считает, что операции по карточкам могут передаваться посторонним лицам и не исключено, что среди них могут быть мошенники.

Новый источник для налогообложения?

Впрочем, открытие банковской тайны может стать новым источником для наполнения бюджета, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. По его мнению, возможен вариант, когда налоговая будет сама формировать налоговые декларации для граждан, получающих существенные средства на карту, и предлагать платить за это налоги.

"Если граждане регулярно получат деньги за работу, услуги или товары от других граждан на карточку или счет, то возникнет угроза уплатить с этого налоги. В идеале — налоговая сможет сама формировать налоговые декларации и предлагать уплатить определенную сумму налогов от полученных доходов", — пояснил экономист в комментарии журналисту Новини.LIVE.

Что еще надо знать украинцам

Напомним, внесудебный доступ налоговой службы к данным о средствах на банковских счетах налогоплательщиков зафиксирован в рамках европейской интеграции Украины, в договоренностях с международными партнерами. Для этого Министерство финансов разработало законопроект о присоединении Украины к европейской платежной системе SEPA. Без этого Украина не сможет получить доступ к европейской финансовой инфраструктуре.

SEPA (Single Euro Payments Area) — это единая зона платежей в евро, которая объединяет страны еврозоны.

Преимущества присоединения Украины к SEPA:

стоимость переводов в ЕС будет такой же, как во внутренних переводах;

скорость: переводы до 100 000 евро за 10 секунд;

платежи будут осуществляться в течение одного банковского дня.

Также преимуществом будет существенное упрощение ведения бизнеса с европейскими партнерами.

Ранее мы писали о том, кому раскрывают банковские данные украинцев, не обращаясь за судебным решением. Также узнавайте, что такое банковская тайна в Украине и как она работает.