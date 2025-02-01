Выплаты, тарифы и денежные переводы – три главных нововведения февраля 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Второй месяц 2025 года принес украинцам немало важных нововведений. Они касаются личных финансов, коммунальных услуг и тарифов, а также выплат родственникам пленных и пропавших без вести военнослужащих. Не помешает узнать, что изменилось с приходом февраля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях февраля 2025 года.

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Для украинцев установили новые лимиты на карточные переводы, согласно Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который подписали несколько десятков банков и небанковских финансовых учреждений.

Национальный банк продолжил борьбу с теневой экономикой и дропами ужесточением ограничений на исходящие денежные переводы. С 1 февраля банки обязаны использовать специальный риск-ориентированный подход, разделяя клиентов на категории. В зависимости от этого будут действовать обновленные лимиты, их размеры такие:

высокий уровень риска — 50 000 грн в месяц;

средний и низкий уровень риска — 150 000 грн в месяц.

В октябре 2024 года уже применили ограничения на P2P-переводы в размере 150 000 грн в месяц для всех украинцев. Разница в том, что теперь лимит распространяется и на транзакции по реквизитам IBAN. Клиенты банков могут повысить установленный финансовый предел, если предоставят подтверждающие документы о легальности источников своих доходов.

Тариф на электроэнергию

Бытовые потребители платят 4,32 грн/кВт-ч, этот тариф не изменится. Однако в январе Кабинет Министров принял решение о применении другого подхода для расчета платы за свет. Существует льготный тариф для украинцев, которые используют электроэнергию для отопления жилья — 2,64 грн/кВт-ч, если объем потребления не превышает 2000 кВт в месяц.

Ранее автоматически применяли тариф 4,32 грн/кВт-ч на весь объем ресурса, даже если превышение нормы составляет 1 кВт. Но с 1 февраля технологию изменили: жители квартир и домов будут платить 2,64 грн за 2000 кВт, а за потребленное электричество выше нормы — 4,32 грн.

"Чтобы это исправить, приняли постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО. Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Льготу установили до завершения отопительного сезона — 30 апреля 2025 года. Чтобы ею воспользоваться, надо иметь в паспорте жилья отметку об электрическом типе отопления. Просто включить обогреватель или обустроить теплый пол недостаточно.

Выплаты родственникам пленных и пропавших без вести

Вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ 3995-IX заработал 1 февраля 2025 года, он предусматривает обновление механизма выплаты денежного обеспечения военных, попавших в плен или пропавших без вести, их родственникам.

Служащие получили право составить личное распоряжение (в письменной произвольной форме) о распределении средств между другими людьми по его выбору. Есть возможность определить процент от суммы, который будут выплачивать указанным физическим лицам в случае:

захвата бойца в плен;

интернирования в нейтральных государствах;

пропажи без вести.

В случае отсутствия распоряжения денежное обеспечение автоматически поделят между родственниками первой очереди в равных частях. Но только 50%, остальное будет ждать возвращения служащего (в худшем случае — остаток включат в наследство).

Второй вариант — 20% суммы поделят между совершеннолетними детьми бойца ВСУ, а также родными братьями/сестрами. Это при условии отсутствия родственников первой очереди. Ранее весь размер денежного обеспечения получала жена (муж) военного.

Напомним, с 1 февраля 2025 года в Украине ввели новые правила финансового мониторинга, направленные на борьбу с теневой экономикой. Банки установили лимиты на денежные переводы от 50 000 до 150 000 грн, а для увеличения надо подтвердить источник доходов.

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