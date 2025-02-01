Виплати, тарифи і грошові перекази - три головні нововведення лютого 2025

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Другий місяць 2025 року приніс українцям чимало важливих нововведень. Вони стосуються особистих фінансів, комунальних послуг і тарифів, а також виплат родичам полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Не завадить дізнатися, що змінилося з приходом лютого.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення лютого 2025 року.

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Фінансовий моніторинг

Для українців встановили нові ліміти на карткові перекази, згідно з Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який підписали кілька десятків банків і небанківських фінансових установ.

Національний банк продовжив боротьбу з тіньовою економікою і дропами посиленням обмежень на вихідні грошові перекази. З 1 лютого банки зобов’язані використовувати спеціальний ризик-орієнтований підхід, поділяючи клієнтів на категорії. Залежно від цього діятимуть оновлені ліміти, їх розміри такі:

високий рівень ризику — 50 000 грн на місяць;

середній та низький рівень ризику — 150 000 грн на місяць.

У жовтні 2024 року вже застосували обмеження на P2P-перекази в розмірі 150 000 грн на місяць для всіх українців. Різниця в тому, що тепер ліміт поширюється і на транзакції за реквізитами IBAN. Клієнти банків можуть підвищити встановлену фінансову межу, якщо нададуть підтверджувальні документи про легальність джерел своїх доходів.

Тариф на електроенергію

Побутові споживачі платять 4,32 грн/кВт-год, цей тариф не зміниться. Проте у січні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про застосування іншого підходу для розрахунку плати за світло. Існує пільговий тариф для українців, які використовують електроенергію для опалення житла — 2,64 грн/кВт-год, якщо обсяг споживання не перевищує 2000 кВт на місяць.

Раніше автоматично застосовували тариф 4,32 грн/кВт-год на весь обсяг ресурсу, навіть якщо перевищення норми становить 1 кВт. Але з 1 лютого технологію змінили: мешканці квартир і будинків платитимуть 2,64 грн за 2000 кВт, а за спожиту електрику вище норми — 4,32 грн.

"Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення", — зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пільгу встановили до завершення опалювального сезону — 30 квітня 2025 року. Щоб нею скористатися, треба мати в паспорті житла відмітку про електричний тип опалення. Просто увімкнути обігрівач або облаштувати теплу підлогу недостатньо.

Виплати родичам полонених і зниклих безвісти

Набули чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Документ 3995-IX вступив у силу 1 лютого 2025 року, він передбачає оновлення механізму виплати грошового забезпечення військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти, їх родичам.

Службовці отримали право скласти особисте розпорядження (в письмовій довільній формі) про розподіл коштів між іншими людьми за його вибором. Є змога визначити відсоток від суми, який виплачуватимуть вказаним фізичним особам у випадку:

захоплення бійця в полон;

інтернування в нейтральних державах;

зникнення безвісти.

У разі відсутності розпорядження грошове забезпечення автоматично поділять між родичами першої черги в рівних частинах. Але тільки 50%, решта чекатиме на повернення службовця (в найгіршому випадку — залишок включать у спадщину).

Другий варіант — 20% суми поділять між повнолітніми дітьми бійця ЗСУ, а також рідними братами/сестрами. Це за умови відсутності родичів першої черги. Раніше весь розмір грошового забезпечення отримувала дружина (чоловік) військового.

Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року в Україні запровадили нові правила фінансового моніторингу, спрямовані на боротьбу з тіньовою економікою. Банки встановили ліміти на грошові перекази від 50 000 до 150 000 грн, а для збільшення треба підтвердити джерело доходів.

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