Ветераны с инвалидностью III группы могут получить новую льготу: что предлагают в Раде

Шеврон на военной форме, деньги в руках. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Верховной Раде предлагают изменить подход к обеспечению автомобилями ветеранов, получивших инвалидность в результате войны. Вместо многолетнего ожидания бесплатного транспорта человек сможет самостоятельно приобрести автомобиль, а государство частично компенсирует его стоимость.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Соответствующий механизм предусмотрен законопроектом №15433-1. Документ предлагает поэтапно распространить новую форму поддержки на ветеранов с инвалидностью I, II и III групп.

Как работает система сейчас

Действующее законодательство уже предусматривает возможность бесплатного предоставления автомобиля лицам с инвалидностью вследствие войны. Однако воспользоваться этим правом можно при наличии соответствующих медицинских показаний и с соблюдением процедуры, определенной Кабинетом Министров.

На практике такая система не охватывает всех ветеранов, нуждающихся в автомобиле. Кроме того, получение транспорта может быть сопряжено с длительным ожиданием и очередями.

Для человека с инвалидностью автомобиль часто является не просто средством передвижения. Он необходим, в частности, для поездок на лечение и реабилитацию, на работу, учебу и решение повседневных дел.

Именно поэтому депутаты предлагают добавить к действующей системе еще один вариант государственной поддержки.

Государство может компенсировать часть стоимости приобретенного автомобиля

Законопроект №15433-1 предусматривает, что ветеранам с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп может быть предоставлена частичная компенсация за автомобиль, который они приобрели самостоятельно.

В то же время воспользоваться новой возможностью сразу смогут не все категории.

Предполагается следующий порядок:

до 1 января 2028 года компенсацию планируется предоставлять ветеранам с инвалидностью I и II групп;

после 1 января 2028 года право предлагается распространить также на лиц с инвалидностью III группы.

То есть для ветеранов с инвалидностью III группы такая возможность может появиться именно с 2028 года, если законопроект примут в предложенной редакции.

Сколько денег можно будет получить

Конкретный размер компенсации законопроект №15433-1 пока не устанавливает.

В документе речь идет именно о праве на частичное возмещение стоимости автомобиля. А вот условия получения средств, размер компенсации, порядок подачи документов и другие практические вопросы должен определить Кабинет Министров.

Таким образом, пока нет оснований говорить о конкретной сумме, которую гарантированно получит каждый ветеран.

Реализация новой программы также потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

В Раде уже есть аналогичные законопроекты

Идея компенсировать часть стоимости автомобиля ветеранам не нова. В парламенте ранее были зарегистрированы законопроекты №15433 и №15434, которые также предлагают изменить нынешнюю модель обеспечения транспортом.

Авторы этих документов обращают внимание на проблему многолетнего ожидания автомобилей. Кроме того, человек не всегда имеет возможность получить именно то транспортное средство, которое соответствует его потребностям.

Альтернативный подход заключается в том, чтобы предоставить ветерану возможность самостоятельно выбрать и приобрести автомобиль, а государство после этого компенсирует часть расходов.

Чем отличаются законодательные инициативы

Законопроект №15433-1 фактически сохраняет идею поэтапного запуска программы, но предлагает быстрее распространить её на ветеранов с инвалидностью III группы.

В частности, основной законопроект № 15433 предусматривает, что сначала компенсация будет предоставляться только лицам с инвалидностью I группы, а с 2029 года — также II группы.

В свою очередь, законопроект № 15433-1 предлагает уже к 1 января 2028 года охватить ветеранов с инвалидностью I и II групп, а после этой даты — добавить III группу.

Еще одна инициатива — законопроект № 15434 — предусматривала финансирование программы в 2026 году. В частности, авторы предлагали выделить Министерству по делам ветеранов 120 млн грн. По их расчетам, этих средств могло хватить примерно на тысячу получателей при средней компенсации около 120 тыс. грн на одного человека.

Таким образом, в парламенте рассматривают несколько вариантов перехода от системы, при которой ветеран годами ожидает бесплатного автомобиля, к модели частичной компенсации самостоятельной покупки.

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