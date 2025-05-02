ГНС нашла тысячи нарушителей — что грозит за продажу товаров в Интернете

Банковская карта в руке. Фото: Pexels

Контролирующий орган инициировал активный мониторинг денежных переводов украинцев. Проверка помогла выявить около 11 000 людей, которые уклонились от выполнения налогового обязательства, поскольку осуществляли онлайн-продажи товаров без открытия ФЛП. То есть они получали оплату на банковские счета вместо предпринимательского.

Об этом говорится в Опендатаботе.

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Сколько заработали украинцы

С марта 2025 года Государственная налоговая служба начала мониторинг финансовых переводов граждан, осуществляющих продажу товаров через Интернет. В этом помог новый инструмент контроля — доступ к Системе учета данных РРО.

С ним можно автоматически выявлять лиц, которые систематически получают доход на карту, но не зарегистрировали ФЛП или не используют регистратор расчетных операций. В период с 1 по 20 марта налоговая зафиксировала 1,4 млн транзакций на сумму 1,6 млрд гривен.

"Под надзор попали 11 тысяч человек, которые получили более 50 переводов в 2025 году. В среднем, за этот период на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. Средний чек транзакций составил 1142 грн", — говорится в сообщении.

Какая ответственность за нарушения

В этот раз ГНС не привлекала нарушителей к ответственности. Но систематическое получение заработка от онлайн-продаж требует открытия ФЛП и уплаты налогов, а также установки РРО и выдачи чеков. По состоянию на 2025 год действуют такие штрафные санкции:

за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательства — от 17 000 до 85 000 грн плюс конфискация изготовленной продукции и денег (статья 164 Кодекса об административных правонарушениях);

за отсутствие РРО, невыдачу чеков — от 100% до 150% от стоимости проданного товара;

за уклонение от уплаты налогов, если это привело к непоступлению в бюджет суммы в значительном размере — от 85 000 до 170 000 грн (статья 212 Уголовного кодекса).

В целом мониторинг охватил физических лиц, которые регулярно получали доходы за продажу товаров и оказание услуг (особенно через социальные сети или цифровые платформы), а также ФЛП, которые не установили кассовый аппарат. Однако проверка не коснулась украинцев, что разово продали личные вещи на OLX.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят сделать цифровые платформы налоговыми агентами, дабы автоматически взимать налоги с доходов пользователей. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, а ставка налога достигает 23%.

Также мы писали, что украинские модели на платформе OnlyFans заработали более 100 млн долларов в 2020-2022 годах. Налоговая служба проводит проверки и начисляет долги. Пользователей не будут блокировать, но средства планируют взыскать через добровольные или судебные методы.